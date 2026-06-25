Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

Η Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες ετών 109, η Ζοράιντα ντε Ντέους Μότα ετών 104 και η Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες ετών 103, ονομάστηκαν ως η γηραιότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο. 

Ελένη Ευστρατίου

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

Τρεις αδερφές από τη Βραζιλία συμπλήρωσαν το ρεκόρ των 316 ετών και μπήκαν στα ρεκόρ Γκίνες

Guiness World Records
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις αδερφές από τη Βραζιλία, ηλικίας 109, 104 και 103 ετών, κατέγραψαν το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνολική ηλικία αδερφών, φτάνοντας τα 316 χρόνια και 302 μέρες.
  • Ερευνητές μελετούν το DNA τους για να κατανοήσουν τους γενετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην υγιή γήρανση και τη μακροζωία.
  • Η έρευνα συγκρίνει ηλικιωμένους με και χωρίς χρόνιες ασθένειες για να εντοπίσει προστατευτικά γονίδια που σχετίζονται με τη μακροζωία και τη γνωστική ανθεκτικότητα.
  • Η γενετική κληρονομικότητα φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην υγεία στην τρίτη ηλικία, όπως υποδηλώνει και το γεγονός ότι η μητέρα των τριών αδερφών έζησε πάνω από 100 χρόνια.
  • Οι ερευνητές σκοπεύουν να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 άτομα για να ενισχύσουν τη μελέτη των γονιδίων που επηρεάζουν τη γήρανση.
Snapshot powered by AI

Τρεις αδερφές από το Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας έλαβαν το βραβείο Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνολική ηλικία, που είναι τα 316 χρόνια και 302 μέρες.

Η Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες ετών 109, η Ζοράιντα ντε Ντέους Μότα ετών 104 και η Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες ετών 103, ονομάστηκαν ως η γηραιότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο.

Ερευνητές προσέγγισαν τις τρεις γυναίκες προκειμένου να μελετήσουν το DNA τους και να καταλάβουν καλύτερα τους γενετικούς παράγοντες πίσω από την υγειούς γήρανση και τη μακροζωία.

Τα ευρήματα από την περίπτωση των τριών αδελφών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα γιατί ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν σωματικά και γνωστικά ανθεκτικοί.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DaA10EXgRDx/

Η έρευνα για τη μακροζωία

Οι ερευνητές θα συγκρίνουν ανθρώπους που έχουν περάσει τα ενενήντα και τα εκατό χρόνια ζωής και έχουν αναπτύξει χρόνιες ασθένειες, αδυναμίες και γνωστική εξασθένηση, προκειμένου να αναζητήσουν κοινά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη μακροζωία.

«Μέσω των εξετάσεων DNA, αναζητούμε προστατευτικά γονίδια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά από αυτά», δήλωσε ο Zatz, ο οποίος συντονίζει το Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινου Γονιδιώματος του πανεπιστημίου του Σάο Πάουλο. «Όσο περισσότερους ανθρώπους έχουμε που ζουν μετά τα 100, ειδικά οικογένειες με πολλούς στο γενεολογικό τους δέντρο, τόσο πιο ακριβής θα είναι η έρευνά μας».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι κληρονομικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τις περιβαλλοντικές επιρροές στη διατήρηση της υγείας και της λειτουργικότητας αργότερα στη ζωή.

Σχετικά με τις τρεις Βραζιλιάνες αδερφές, ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι υπάρχει σίγουρα επίδραση από το γενετικό υλικό τους, αφού και η μητέρα τους έφτασε τα 100 χρόνια. Πρόσθεσε όμως ότι επηρεάζει το γεγονός ότι ζουν μαζί, επομένως υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης και αλληλοβοήθειας.

Τι ισχυρίζονται οι τρεις αδερφές

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα, Λεβίτα, δήλωσε πως έχει ζήσει μία καλή ζωή από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα. Από την άλλη, η Ζοράιτα εξήγησε πως η μητέρα τους τις θήλαζε μέχρι μεγάλη ηλικία και στη συνέχεια έτρωγαν μόνο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως και ψάρια που ψάρευαν μόνοι τους, αφού δεν είχαν ψυγείο.

Κατά τα άλλα, οι αδερφές ζούσαν μια αρκετά συνηθισμένη ζωή. Η Λεβίτα εργάστηκε ως τεχνίτρια και αργότερα σε τηλεοπτικό δίκτυο και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Η Ζοράιτα εργάστηκε ως νοσοκόμα και μεγάλωσε πέντε παιδιά, ενώ η Ζουλίνα έκανε έξι παιδιά και δεν δούλεψε.

Οι ερευνητές ελπίζουν να κατανοήσουν πώς οι γενετικοί παράγοντες, αντί του τρόπου ζωής, βοηθούν στην προστασία της καρδιάς, των μυών και της γνωστικής λειτουργίας από τη φθορά της γήρανσης.

Στόχος των ερευνητών είναι να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 ανθρώπους για να μελετήσουν τα γονίδια στη γήρανση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Έλληνες πέρασαν τη νύχτα σε εκκλησίες και σχολεία

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντυπωσιακή επίδειξη πολεμικών τεχνών στην παραλία της Αμαρύνθου - Βίντεο

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Νέα Αγχίαλο: Πλάτανος 200 ετών ξεράθηκε μέσα σε μια μόνο μέρα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ: Εμφανίστηκε καταβεβλήμενος, χωρίς δόντια και με λεκέδες στα ρούχα

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε δημοπρασία η πιο διάσημη μπάλα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η πυρκαγιά στον Ορχομενό Βοιωτίας: Στη μάχη με τις φλόγες 105 πυροσβέστες

20:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Quatargate: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσφεύγει στον Άρειο Πάγο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο με δίκυκλο και Ι.Χ. στην Αττική Οδό - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Πότε επιστρέφει στην Ελλάδα - Τι λένε οι γονείς του για την πορεία της υγείας του

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι είναι οι αριστούχοι στις φετινές εξετάσεις και ποιες σχολές επιλέγουν

19:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσάπαλος για «κόκκινα» δάνεια: Αυτόματα και χωρίς αίτηση τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο Μπακέλας συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

19:21ΕΛΛΑΔΑ

HELLENiQ ENERGY: Πέντε χρόνια μετασχηματισμού, ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας εν μέσω κρίσεων

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Βενεζουέλα - Εφιάλτης δίχως τέλος με πάνω από 37.000 αγνοούμενους

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά όχι αριστερά της διαμαρτυρίας - Η ψαλίδα κλείνει

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Τάκη Γκώνια, στη Λιβαδειά

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχυμένο το μελτέμι στο Νότιο Αιγαίο  – Στα 101 km/h η ριπή του ανέμου στην Τήνο  

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουλέκος στην ΠΓ: Τα στελέχη που ψήφισαν την απόφαση δεν την υπερασπίζονται δημόσια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λάρισα: Έκανε ζωντανή μετάδοση ο 50χρονος που είχε όμηρο τη γυναίκα του

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι είναι οι αριστούχοι στις φετινές εξετάσεις και ποιες σχολές επιλέγουν

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Βενεζουέλα - Εφιάλτης δίχως τέλος με πάνω από 37.000 αγνοούμενους

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της - «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλος: Πώς μπορεί από πρόβλημα να μετατραπεί σε... δώρο - Το επιχειρηματικό σχέδιο για εκμεταλλευσή του

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Τάκη Γκώνια, στη Λιβαδειά

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο με δίκυκλο και Ι.Χ. στην Αττική Οδό - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

20:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Quatargate: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσφεύγει στον Άρειο Πάγο

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Νέα Αγχίαλο: Πλάτανος 200 ετών ξεράθηκε μέσα σε μια μόνο μέρα

15:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ: Εμφανίστηκε καταβεβλήμενος, χωρίς δόντια και με λεκέδες στα ρούχα

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Πότε επιστρέφει στην Ελλάδα - Τι λένε οι γονείς του για την πορεία της υγείας του

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ