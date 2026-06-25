Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

Τρεις αδερφές από τη Βραζιλία συμπλήρωσαν το ρεκόρ των 316 ετών και μπήκαν στα ρεκόρ Γκίνες

Snapshot Τρεις αδερφές από τη Βραζιλία, ηλικίας 109, 104 και 103 ετών, κατέγραψαν το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνολική ηλικία αδερφών, φτάνοντας τα 316 χρόνια και 302 μέρες.

Ερευνητές μελετούν το DNA τους για να κατανοήσουν τους γενετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην υγιή γήρανση και τη μακροζωία.

Η έρευνα συγκρίνει ηλικιωμένους με και χωρίς χρόνιες ασθένειες για να εντοπίσει προστατευτικά γονίδια που σχετίζονται με τη μακροζωία και τη γνωστική ανθεκτικότητα.

Η γενετική κληρονομικότητα φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην υγεία στην τρίτη ηλικία, όπως υποδηλώνει και το γεγονός ότι η μητέρα των τριών αδερφών έζησε πάνω από 100 χρόνια.

Οι ερευνητές σκοπεύουν να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 άτομα για να ενισχύσουν τη μελέτη των γονιδίων που επηρεάζουν τη γήρανση. Snapshot powered by AI

Τρεις αδερφές από το Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας έλαβαν το βραβείο Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνολική ηλικία, που είναι τα 316 χρόνια και 302 μέρες.

Η Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες ετών 109, η Ζοράιντα ντε Ντέους Μότα ετών 104 και η Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες ετών 103, ονομάστηκαν ως η γηραιότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο.

Ερευνητές προσέγγισαν τις τρεις γυναίκες προκειμένου να μελετήσουν το DNA τους και να καταλάβουν καλύτερα τους γενετικούς παράγοντες πίσω από την υγειούς γήρανση και τη μακροζωία.

Τα ευρήματα από την περίπτωση των τριών αδελφών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα γιατί ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν σωματικά και γνωστικά ανθεκτικοί.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DaA10EXgRDx/

Η έρευνα για τη μακροζωία

Οι ερευνητές θα συγκρίνουν ανθρώπους που έχουν περάσει τα ενενήντα και τα εκατό χρόνια ζωής και έχουν αναπτύξει χρόνιες ασθένειες, αδυναμίες και γνωστική εξασθένηση, προκειμένου να αναζητήσουν κοινά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη μακροζωία.

«Μέσω των εξετάσεων DNA, αναζητούμε προστατευτικά γονίδια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά από αυτά», δήλωσε ο Zatz, ο οποίος συντονίζει το Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινου Γονιδιώματος του πανεπιστημίου του Σάο Πάουλο. «Όσο περισσότερους ανθρώπους έχουμε που ζουν μετά τα 100, ειδικά οικογένειες με πολλούς στο γενεολογικό τους δέντρο, τόσο πιο ακριβής θα είναι η έρευνά μας».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι κληρονομικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τις περιβαλλοντικές επιρροές στη διατήρηση της υγείας και της λειτουργικότητας αργότερα στη ζωή.

Σχετικά με τις τρεις Βραζιλιάνες αδερφές, ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι υπάρχει σίγουρα επίδραση από το γενετικό υλικό τους, αφού και η μητέρα τους έφτασε τα 100 χρόνια. Πρόσθεσε όμως ότι επηρεάζει το γεγονός ότι ζουν μαζί, επομένως υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης και αλληλοβοήθειας.

Τι ισχυρίζονται οι τρεις αδερφές

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα, Λεβίτα, δήλωσε πως έχει ζήσει μία καλή ζωή από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα. Από την άλλη, η Ζοράιτα εξήγησε πως η μητέρα τους τις θήλαζε μέχρι μεγάλη ηλικία και στη συνέχεια έτρωγαν μόνο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως και ψάρια που ψάρευαν μόνοι τους, αφού δεν είχαν ψυγείο.

Κατά τα άλλα, οι αδερφές ζούσαν μια αρκετά συνηθισμένη ζωή. Η Λεβίτα εργάστηκε ως τεχνίτρια και αργότερα σε τηλεοπτικό δίκτυο και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Η Ζοράιτα εργάστηκε ως νοσοκόμα και μεγάλωσε πέντε παιδιά, ενώ η Ζουλίνα έκανε έξι παιδιά και δεν δούλεψε.

Οι ερευνητές ελπίζουν να κατανοήσουν πώς οι γενετικοί παράγοντες, αντί του τρόπου ζωής, βοηθούν στην προστασία της καρδιάς, των μυών και της γνωστικής λειτουργίας από τη φθορά της γήρανσης.

Στόχος των ερευνητών είναι να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 ανθρώπους για να μελετήσουν τα γονίδια στη γήρανση.

Διαβάστε επίσης