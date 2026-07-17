Μεξικό: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του - Ο τέταρτος νεκρός τη φετινή χρονιά

Snapshot Ο δημοσιογράφος Χοσουέ Μαρτίνες δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στην πολιτεία Πουέμπλα, όπου κάλυπτε θέματα ασφάλειας.

Η δολοφονία του Μαρτίνες είναι η τέταρτη φετινή που αφορά δημοσιογράφο στο Μεξικό, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Άρθρο 19» ζήτησε να διερευνηθεί αν η δολοφονία σχετίζεται με το δημοσιογραφικό έργο του Μαρτίνες.

Στην ίδια χρονιά, δολοφονήθηκαν επίσης οι δημοσιογράφοι Ροξάνα Γκουσμάν, Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές και Άλεξ Σέρνα, ενώ πολλοί άλλοι έχουν δεχθεί απειλές.

Το Μεξικό καταγράφεται ως μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες παγκοσμίως για δημοσιογράφους, με τουλάχιστον 150 δολοφονίες από το 1994 σύμφωνα με τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα. Snapshot powered by AI

Στο Μεξικό, ένας δημοσιογράφος ειδικευμένος στην κάλυψη θεμάτων δημόσιας ασφάλειας δολοφονήθηκε χθες Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της πολιτείας Πουέμπλα (κεντρικά), όπου ζούσε και εργαζόταν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο Χοσουέ Μαρτίνες δολοφονήθηκε μερικά μέτρα από το σπίτι του από δυο ανθρώπους που κινούνταν με μοτοσικλέτα. Δίπλα του ήταν ο γιος του, που ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο Χοσουέ Μαρτίνες ήταν διευθυντής του μέσου ενημέρωσης Noticias San Martín Texmelucan, όπου κάλυπτε «θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια και σημαντικά γεγονότα» για την κοινότητα, διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση «Άρθρο 19». Απαίτησε να διενεργηθεί έρευνα για τη δολοφονία του με την «υπόθεση προτεραιότητας» να είναι πως συνδεόταν με τη δημοσιογραφική δουλειά του.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Πουέμπλα τόνισε σε ανακοίνωσή της πως «καταδικάζει τη δολοφονία του δημοσιογράφου» και παρότρυνε την εισαγγελία, με «σεβασμό στην ανεξαρτησία της», να διενεργήσει έρευνα για να «βρεθούν οι υπεύθυνοι» και να εξιχνιαστεί ποιο ήταν «το κίνητρο».

Ο εκλιπών, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο El Jaguar («ο ιαγουάρος»), ήταν δικηγόρος, που όμως αποφάσισε να αφοσιωθεί στη δημοσιογραφία, κι ήταν επίσης μέλος ένωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Cre-Arte.

Στην αρχή αυτού του μήνα, η Ροξάνα Γκουσμάν, διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης, που είχε απαχθεί τη 2η Ιουνίου μέσα από το σπίτι της, «επιβεβαιώθηκε» πως δολοφονήθηκε στη Βερακρούς (ανατολικά), μια από τις μεξικανικές πολιτείες όπου καταμετρώνται τα περισσότερα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων.

Άλλος δημοσιογράφος, ελεύθερος ρεπόρτερ, ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, δολοφονήθηκε επίσης τον Ιούνιο, ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί. Κι αυτό παρότι θεωρητικά του παρεχόταν προστασία από τις αρχές, επειδή είχε δεχτεί απειλές λόγω της δημοσιογραφικής δουλειάς του.

Τέταρτος δημοσιογράφος νεκρός

Η Ροξάνα Γκουσμάν ήταν η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στη Βερακρούς την τρέχουσα χρονιά.

Την ίδια ημέρα που επιβεβαιώθηκε η δολοφονία της, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Πολιτείας Guerrero (ΤΣΕΓ) επιβεβαίωσε ότι το πτώμα του δημοσιογράφου και περιβαλλοντικού ακτιβιστή, Άλεξ Σέρνα, βρέθηκε σε ένα γαλακτοκομείο.

Ο Serna ήταν ελεύθερος δημοσιογράφος και η δολοφονία ακολούθησε μήνες απειλών που συνδέονται με το ρεπορτάζ του. Νωρίτερα φέτος, ο Serna είχε μοιραστεί στιγμιότυπα οθόνης από απειλές θανάτου από ανώνυμους λογαριασμούς που ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν την τοποθεσία του.

Η τελευταία του δημοσίευση αφορούσε στην κατασκευαστική εταιρεία Hujal την οποία κατήγγειλε ότι μόλυνε το νερό στη Λα Σαλαντίτα.

Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεφτε νεκρός από σφαίρες μέσα σε εστιατόριο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη του Μεξικού ως μιας από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης, πέραν εμπόλεμων ζωνών.

Κατά τους αριθμούς άλλης ΜΚΟ, των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι στη χώρα. Από το 1994, η οργάνωση αυτή καταμετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.

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