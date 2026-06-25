Συναγερμός στο Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε οπαδούς του Μουντιάλ που πανηγύριζαν - 17 τραυματίες

Snapshot Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε οπαδούς του Μουντιάλ που πανηγύριζαν στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού, με αποτέλεσμα 17 τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη μετά τη νίκη της μεξικανικής ομάδας επί της Τσεχίας με 3

0, που εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των 32.

Οι επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν αμέσως μετά το συμβάν και οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται από τις αρχές του δήμου Λος Κάμπος.

Το Κάμπο Σαν Λούκας είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια και φημίζεται για τις παραλίες και τη θαλάσσια ζωή του. Snapshot powered by AI

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο Κάμπο Σαν Λούκας στο Μεξικό, όπου η ομάδα του Ραούλ Χιμένεθ νίκησε την Τσεχία με 3-0, κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου και εδραιώνοντας τη θέση της στη φάση των 32.

Ορδές οπαδών που πανηγύριζαν συγκεντρώθηκαν στην πόλη-θέρετρο γύρω στις 9:45 μ.μ. τοπική ώρα, φορώντας την πράσινη ποδοσφαιρική φανέλα της χώρας και πανηγυρίζοντας στους δρόμους. Καθώς το πλήθος κατέβαινε, πολλά αυτοκίνητα φαίνεται πως είχαν μπλοκαριστεί. Σε βίντεο από το περιστατικό που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, φαίνονται οπαδοί να περικυκλώνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο, να πιέζουν τα παράθυρά του και το μπροστινό καπό του.

?? World Cup celebrations in Mexico have now been marred by a second vehicle-crowd incident.



In Cabo San Lucas, at least 17 people were injured after a driver literally drove into fans.



Writer: Monica https://t.co/BV5GGJa0eg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Στη συνέχεια, το όχημα επιτάχυνε απότομα, χτυπώντας το πλήθος πριν επιχειρήσει να διαφύγει. Οι άνθρωποι που επέβαιναν στο αυτοκίνητο συνελήφθησαν επί τόπου λίγο μετά το περιστατικό. Όλοι όσοι υπέστησαν τραυματισμούς μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

17 injured after a car rammed into a crowd celebrating Mexico's World Cup victory over the Czech Republic in Cabo San Lucas. pic.twitter.com/vINbuxCqsN — Chay Bowes (@BowesChay) June 25, 2026

Ο Aλμέρτο Ρεντέρια Σαντάνα, γενικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Λος Κάμπος, δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Το Κάμπο Σαν Λούκας είναι ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών που βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου Μπάχα Καλιφόρνια , στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ. Θεωρείται σταθερά ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού, γνωστό για τις παραλίες του, τις καταδύσεις και τη θαλάσσια ζωή.

Η Μεξικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό. «Η Μεξικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λυπάται βαθιά για το περιστατικό που συνέβη απόψε στο Λος Κάμπος κατά τους πανηγυρισμούς των οπαδών για τη νίκη της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πληγέντες και στις οικογένειές τους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα διευκρινίσουν τι συνέβη και θα καθορίσουν τις αντίστοιχες ευθύνες».