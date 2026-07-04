Μεξικό: Βίντεο-ντοκουμέντο από την απαγωγή δημοσιογράφου - «Υπάρχει ένα μωρό, ηρεμήστε!»

Snapshot Βρέθηκαν τα λείψανα της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν, έναν μήνα μετά την απαγωγή της από το σπίτι της στο Μεξικό.

Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ αυτών τέσσερις δημοτικοί αστυνομικοί που παρείχαν υποστήριξη στην εγκληματική οργάνωση.

Η απαγωγή καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τους ένοπλους να εισβάλλουν βίαια στο σπίτι της δημοσιογράφου.

Η Ροξάνα Γκουσμάν ήταν διευθύντρια τοπικού ενημερωτικού μέσου και είχε εγκαταλείψει τη Βερακρούς μετά τη δολοφονία του συζύγου της το 2017.

Το Μεξικό, και ειδικά η πολιτεία Βερακρούς, θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες χώρες για δημοσιογράφους, με πολλαπλές δολοφονίες που υπονομεύουν την ελευθερία του Τύπου. Snapshot powered by AI

Οι Αρχές του Μεξικού επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό των λειψάνων της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν, έναν μήνα μετά την απαγωγή της μέσα από το σπίτι της, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη χώρα, καθώς η στιγμή της εισβολής των ενόπλων είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της πολιτείας Βερακρούς, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην απαγωγή και τη δολοφονία της δημοσιογράφου, ανάμεσά τους και τέσσερις δημοτικοί αστυνομικοί της περιοχής Ιξουατλάν ντελ Σουρεστέ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη, τρόφιμα και πόρους στην εγκληματική οργάνωση.

Το βίντεο της απαγωγής που προκάλεσε σοκ

Η απαγωγή σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, όταν ομάδα ενόπλων με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλε στο σπίτι της δημοσιογράφου στην πόλη Ναντσιτάλ, στο νότιο Μεξικό.

Το βίντεο, που καταγράφηκε από το εσωτερικό της κατοικίας, δείχνει τους δράστες να σπάνε την γυάλινη πόρτα με βαριοπούλα, ενώ ακούγεται ένας άνδρας –ο οποίος αναγνωρίστηκε ως αδελφός της δημοσιογράφου– να φωνάζει: «Υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει ένα μωρό, ηρεμήστε!».

?️ La @FGE_Veracruz confirmó que los restos hallados en Moloacán corresponden a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el 2 de junio tras ser privada de la libertad en su domicilio.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia que enfrenta el gremio… https://t.co/ix68ufQeqd — Luis David García (@ldgarcia_mkt) July 3, 2026

Μόλις οι ένοπλοι μπήκαν στο σπίτι, σημάδεψαν με τα όπλα τους όσους βρίσκονταν μέσα και τους διέταξαν να πέσουν στο πάτωμα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας από τους δράστες άρπαξε το κινητό τηλέφωνο με το οποίο καταγραφόταν το περιστατικό και το βίντεο διακόπηκε απότομα.

Ο εντοπισμός των λειψάνων

Η Εισαγγελία δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο όπου εντοπίστηκαν τα λείψανα της δημοσιογράφου. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ανθρώπινα λείψανα είχαν βρεθεί σε αγρόκτημα στο νότιο τμήμα της πολιτείας Βερακρούς και ταυτοποιήθηκαν ως εκείνα της Ροξάνα Γκουσμάν. Από τους συλληφθέντες, τρεις φέρονται να συμμετείχαν άμεσα στην απαγωγή της.

Δημοσιογράφος «στην υπηρεσία της αλήθειας»

Η Ροξάνα Γκουσμάν ήταν διευθύντρια του ενημερωτικού μέσου Pulso Informativo del Sureste, το οποίο κάλυπτε την τοπική επικαιρότητα, από υποθέσεις εξαφανίσεων και τροχαία δυστυχήματα έως κοινωνικά και αθλητικά γεγονότα.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, οι συνεργάτες της την αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντάς την ως μια δημοσιογράφο «στην υπηρεσία της αλήθειας».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η Γκουσμάν είχε εγκαταλείψει τη Βερακρούς το 2017, μετά τη δολοφονία του συζύγου της.

Μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τους δημοσιογράφους

Η οργάνωση Article 19, που υπερασπίζεται την ελευθερία του Τύπου, επισημαίνει ότι από το 2000 έχουν δολοφονηθεί 34 δημοσιογράφοι μόνο στην πολιτεία Βερακρούς, ενώ η Ροξάνα Γκουσμάν είναι η τρίτη δημοσιογράφος που χάνει τη ζωή της στο Μεξικό από τις αρχές του έτους.

Η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η βία κατά των δημοσιογράφων υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και ενισχύει το κλίμα φόβου και αυτολογοκρισίας στη χώρα.

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