Ανθρωποκυνηγητό για τον «Μπατμαν του Μεξικό»: Δένει κλέφτες σε κολώνες

Ένας Μεξικανός αυτόκλητος τιμωρός, ο οποίος έχει γίνει γνωστός με το προσωνύμιο «Μπάτμαν», βρίσκεται στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών της χώρας. Η τοπική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, καθώς ο άγνωστος άνδρας καταδιώκει υπόπτους για κλοπές, τους ξυλοκοπεί και στη συνέχεια τους δένει με μονωτική ταινία πάνω σε κολώνες φωτισμού.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε τέτοια περιστατικά μέσα σε διάστημα δέκα ημερών στην περιοχή Λάγος ντε Μορένο, στο κρατίδιο Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού. Οι αρχές εντόπισαν τους άνδρες δεμένους και ανίκανος να μετακινηθούν, φέροντας εμφανή σημάδια κακοποίησης, όπως ματωμένα πρόσωπα και αμυχές. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο δράστης είχε ζωγραφίσει στα πρόσωπά τους μουστάκια και γατίσια μουστάκια, ενώ είχε γράψει τη λέξη «ratero», που στα ισπανικά σημαίνει κλέφτης.

?? Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles



In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026

Η οργή των πολιτών και η αντίδραση των αρχών

Το όνομα στον ανώνυμο κυνηγό εγκλήματος έδωσε ο Μεξικανός δημοσιογράφος Λουίς Καρντένας, μεταδίδοντας πως οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αγανακτήσει με τους αργούς ρυθμούς δράσης των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου, με αποτέλεσμα κάποιοι να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου, ενώ την ίδια ώρα αποκαλύφθηκαν ακόμη τέσσερις παρόμοιες υποθέσεις στην ίδια πόλη.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ύποπτοι εμφανίζονται δεμένοι με ασημί ταινία, ενώ πάνω από τα κεφάλια τους έχουν τοποθετηθεί ροζ προειδοποιητικές πινακίδες που περιγράφουν τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Μάλιστα, ο «Μπάτμαν» άφηνε δίπλα τους και τα ποδήλατα που είχαν κλέψει, θέλοντας να καταδείξει την ενοχή τους. Τελικά, οι άνδρες απεγκλωβίστηκαν μετά την επέμβαση των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Νομικό παράδοξο με θύτες και θύματα

Ο γραμματέας ασφαλείας της πολιτείας, Χουάν Πάμπλο Ερνάντες, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, έχοντας καταγράψει επίσημα τις πέντε επιθέσεις. Από την πλευρά της εισαγγελίας του Χαλίσκο, ο Σαλβαδόρ Γκονζάλες ντε λος Σάντος δήλωσε ότι οι ανακριτές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους.

Όπως ανακοινώθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, εξετάζονται μεν οι καταγγελίες για τις κλοπές που φέρεται να διέπραξαν οι δεμένοι άνδρες, κι όμως, αυτή τη στιγμή οι ίδιοι θεωρούνται νομικά «θύματα». Η ερμηνεία αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι υπέστησαν παράνομη επίθεση, ξυλοδαρμό και στέρηση της ελευθερίας τους, πράξεις που διώκονται αυστηρά από τον νόμο, ανεξάρτητα από το δικό τους ποινικό παρελθόν.