Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα
Ο παραλήπτης του μηνύματος έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και αμέσως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές
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Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, όταν ένας 81χρονος έστειλε μήνυμα σε φίλο του και του έκανε γνωστή την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει.
Ο παραλήπτης του μηνύματος έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και αμέσως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, με τους ένστολους να πηγαίνουν άμεσα στο σπίτι του ηλικιωμένου προκειμένου να προλάβουν τα χειρότερα.
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