Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, όταν ένας 81χρονος έστειλε μήνυμα σε φίλο του και του έκανε γνωστή την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει.

Ο παραλήπτης του μηνύματος έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και αμέσως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, με τους ένστολους να πηγαίνουν άμεσα στο σπίτι του ηλικιωμένου προκειμένου να προλάβουν τα χειρότερα.

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