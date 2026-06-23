Τραγωδία στα Ιωάννινα: 72χρονος αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του
Τον 72χρονο εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr ένας 72χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία όπου διέμενε από στενό συγγενικό του πρόσωπο.
Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε αυτοπυροβοληθεί με το όπλο που διατηρούσε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
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