Αυστραλία: Δηλητηριώδες φίδι δάγκωσε ποδηλάτισσα - Είχε μπλεχτεί στην αλυσίδα του ποδηλάτου της

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στην 60χρονη, η οποία είχε δαγκωθεί στον μηρό, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, τονίζοντας ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τουίντ Βάλι σε σταθερή κατάσταση και πήρε εξιτήριο το πρωί της Πέμπτης

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αυστραλία: Δηλητηριώδες φίδι δάγκωσε ποδηλάτισσα - Είχε μπλεχτεί στην αλυσίδα του ποδηλάτου της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 60χρονη ποδηλάτισσα στην Αυστραλία δαγκώθηκε από δηλητηριώδες ανατολικό καφέ φίδι που μπλέχτηκε στην αλυσίδα του ποδηλάτου της.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Τουίντ Βάλι και πήρε εξιτήριο το επόμενο πρωί.
  • Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του φιδιού ήταν δύσκολη λόγω του ελεύθερου κεφαλιού του, ενώ το φίδι τελικά θανατώθηκε λόγω τραυματισμών που είχε υποστεί.
  • Το φίδι ήταν τυφλό στο αριστερό μάτι, γεγονός που πιθανώς οδήγησε στον εγκλωβισμό και το δάγκωμα.
  • Τα ανατολικά καφέ φίδια είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη και συχνά κρύβονται σε μονοπάτια λόγω της παρουσίας τρωκτικών, αλλά οι θάνατοι από τα δαγκώματά τους είναι σπάνιοι.
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Σκηνές τρόμου έζησε μια 60χρονη ποδηλάτισσα στην Αυστραλία, η οποία δαγκώθηκε από ένα δηλητηριώδες ανατολικό καφέ φίδι μήκους δύο μέτρων που είχε μπλεχτεί στην αλυσίδα του ποδηλάτου της.

Όλα έγιναν στο μονοπάτι Northern Rivers Rail Trail κοντά στο χωριό Μπούρινγκμπαρ στην κομητεία Τουίντ της βόρειας Νέας Νότιας Ουαλίας το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν η γυναίκα πέρασε με το ποδήλατο της κατά λάθος πάνω από το φίδι, με αποτέλεσμα εκείνο να μπλεχτεί στην αλυσίδα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στην 60χρονη, η οποία είχε δαγκωθεί στον μηρό, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, τονίζοντας ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τουίντ Βάλι σε σταθερή κατάσταση και πήρε εξιτήριο το πρωί της Πέμπτης.

Μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η Σάρα Μέιλι, ειδικός στην αιχμαλωσία φιδιών, η οποία κλήθηκε στον τόπο του συμβάντος, δήλωσε στον Guardian ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού του φιδιού από την αλυσίδα του ποδηλάτου ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το άνω μέρος του σώματός του ήταν ελεύθερο.

«Το κεφάλι του φιδιού ήταν ελεύθερο, οπότε υπήρχε ο κίνδυνος να μας δαγκώσει», είπε.

Η Σάρα ανέφερε ότι το φίδι δάγκωσε επιφανειακά την 60χρονη (dry bite), πράγμα που σημαίνει ότι το δηλητήριο δεν εισήλθε στην κυκλοφορία του αίματος της γυναίκας.

Μετά από κάποιες προσπάθειες, η Σάρα κατάφερε να ακινητοποιήσει το κεφάλι του φιδιού, ενώ περαστικοί βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του φιδιού από την αλυσίδα, ωστόσο αργότερα θανατώθηκε λόγω τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Φίδι - Αυστραλία

Το φίδι που μπλέχτηκε στην αλυσίδα του ποδηλάτου της 60χρονης

Σάρα Μέιλι μέσω Guardian

Ήταν τυφλό στο αριστερό του μάτι

Η Σάρα εξήγησε στο βρετανικό μέσο ότι τα φίδια συχνά κρύβονται ανάμεσα στα χαλίκια του μονοπατιού, λόγω των μικρών τρωκτικών που βρίσκουν καταφύγιο εκεί. «Κάπου τον Απρίλιο, τα φίδια αναζητούν μέρη για να περάσουν τον χρόνο τους και συχνά καταλήγουν εκεί. Δεδομένου ότι πιθανότατα στεκόταν στο σημείο ακίνητο, η ποδηλάτισσα μάλλον δεν παρατήρησε το φίδι, όταν εκείνο εγκλωβίστηκε στην αλυσίδα», είπε.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο φίδι ήταν τυφλό στο αριστερό του μάτι, κάτι που πιθανώς συνέβαλε στον εγκλωβισμό του, πρόσθεσε.

«Η γυναίκα πιθανότατα θα νόμιζε ότι ήταν ένα κλαδί και, δεδομένου ότι το φίδι ήταν τυφλό από το ένα μάτι, δεν είδε το ποδήλατο να πλησιάζει και δεν είχε αρκετό χρόνο για να απομακρυνθεί», είπε η Σάρα, προσθέτοντας ότι ο δροσερός καιρός συνέβαλε επίσης στην επιβράδυνση των αντανακλαστικών του φιδιού.

«Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου και το φίδι δεν ήταν τυφλό, θα είχε ενέργεια, θα την είχε δει να πλησιάζει και θα είχε φύγει από τη μέση. Όμως, δυστυχώς, αυτά είναι στην ζωή».

Φίδι - Αυστραλία

Η Σάρα Μέιλι με ένα φίδι

Σάρα Μέιλι μέσω Guardian

Αν και πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, η Σάρα δήλωσε ότι έχει ξανασυμβεί.

«Όταν έμαθα τι συνέβη, τηλεφώνησα σε έναν από τους στενούς μου φίλους που είναι κυνηγός φιδιών και μου είπε ότι του έχει συμβεί και εκείνου πολλές φορές».

Τα ανατολικά καφέ φίδια είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη και έχουν χαρακτηριστεί ως το δεύτερο πιο επικίνδυνο φίδι στον κόσμο και συναντώνται σε ολόκληρη την ανατολική Αυστραλία.

Αν και οι θάνατοι από δάγκωμα ενός ανατολικού καφέ φιδιού είναι συνηθισμένοι στην Αυστραλία, οι θάνατοι από δάγκωμα οποιουδήποτε είδους φιδιού είναι σπάνιοι.

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