CENTCOM: Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε εμπορικό πλοίο για να το απομακρύνουν από το Ιράν

Snapshot Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε εμπορικό πλοίο για να το απομακρύνουν από το Ιράν.

Τρία εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις λόγω παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο νέος ναυτικός αποκλεισμός ξεκίνησε μετά την παραβίαση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται σε ιρανικές υποδομές και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, εκτός από τα πλοία που επιχειρούν να προσεγγίσουν το Ιράν ή δεν συμμορφώνονται με τις εντολές της Τεχεράνης. Snapshot powered by AI

Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι ομάδα Πεζοναυτών έχει επέμβει σε τρία εμπορικά σκάφη έως τώρα, τα οποία επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν.

Ο νέος αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια ξεκίνησε πριν από δύο ημέρες, αφού ΗΠΑ και Ιράν παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί προκειμένου να καταλήξουν σε μία συμφωνία εκεχειρίας.

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή είναι καθημερινές σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν καθώς και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ επεμβαίνουν και στα εμπορικά πλοία που προσπαθούν να φτάσουν στα ιρανικά λιμάνια, στα πλαίσια των νέων κυρώσεων που επιβάλλει η χώρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της CENTCOM τρία εμπορικά σκάφη έχουν ανακατευθυνθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ στο ένα οι πεζοναύτες έπρεπε να επιβιβαστούν στο πλοίο για να βεβαιωθούν ότι θα συμμορφωθεί.

U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16.



As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to… pic.twitter.com/vbjArHuLaO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Τα Στενά του Ορμούζ και τα γύρω νερά παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, εκτός από τα σκάφη που προσπαθούν να πλησιάσουν στο Ιράν. Παρόλα αυτά, η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις και σε δεξαμενόπλοια που πλέουν στα Στενά και δεν ακολουθούν τις εντολές της.

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