Βρετανία: Σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με καφεΐνη σε παιδιά

Snapshot Η κυβέρνηση της Βρετανίας σκοπεύει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με καφεΐνη σε άτομα κάτω των 16 ετών από τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Η απαγόρευση αφορά ποτά με περιεκτικότητα άνω των 150 χιλιοστογράμμων καφεΐνης ανά λίτρο και θα ισχύει για καταστήματα, αυτόματα μηχανήματα και το διαδίκτυο.

Περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν καθημερινά ενεργειακά ποτά, τα οποία συνδέονται με προβλήματα ύπνου, άγχος και δυσκολία συγκέντρωσης.

Η απαγόρευση αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των παιδιών και εφήβων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέους κάτω των 16 ετών. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη σε άτομα κάτω των 16 ετών στην Αγγλία, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να προστατευθεί η υγεία και η ευημερία των παιδιών και των εφήβων.

Με βάση την απόφαση, που θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, η απαγόρευση θα ισχύσει για ποτά που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο. Τα ποτά αυτά δεν θα πωλούνται σε άτομα κάτω των 16 ετών από καταστήματα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και το διαδίκτυο.

Υπουργοί έχουν δηλώσει ότι περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν τέτοια ποτά καθημερινά και επικαλέστηκαν στοιχεία που τα συνδέουν με διαταραχές ύπνου, άγχος και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Η απαγόρευση των ενεργειακών ποτών είναι το τελευταίο από μια σειρά μέτρων που προωθεί η απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για τον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Η Βρετανία σχεδιάζει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών και να επιβάλει αυτόματη απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους 16 και 17 ετών κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί θα βελτιώσουν την υγεία, τον ύπνο και την ευημερία των νέων.

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