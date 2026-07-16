ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

«Οι επίτιμοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και υποψήφιοι βουλευτές παρεμποδίζουν επαγγελματίες δημοσιογράφους, αποσπώντας συνεντεύξεις και εμποδίζοντας τη δημοσιογραφική κάλυψη» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει τον Γιώργο Καλλιακμάνη και άλλους τηλεσχολιαστές για παραπλανητική χρήση της αστυνομικής τους ιδιότητας σε ενημερωτικές εκπομπές.
  • Οι επίτιμοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και υποψήφιοι βουλευτές παρεμποδίζουν επαγγελματίες δημοσιογράφους, αποσπώντας συνεντεύξεις και εμποδίζοντας τη δημοσιογραφική κάλυψη.
  • Η πρακτική της χρήσης αστυνομικής ιδιότητας για εξασφάλιση υλικού θεωρείται από την ΕΣΗΕΑ αντιδεοντολογική και παραπλανητική.
  • Υπάρχει σαφής διάκριση ρόλων μεταξύ δημοσιογράφων και άλλων λειτουργών, η οποία πρέπει να τηρείται για την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού.
  • Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους διευθυντές τηλεοπτικών σταθμών να σταματήσουν την παραπάνω πρακτική και να προστατεύσουν το δημοσιογραφικό λειτούργημα.
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Ανακοίνωση κατά του Γιώργου Καλλιακμάνη και άλλων τηλεσχολιαστών, άσχετων με το λειτούργημα του δημοσιογράφου, εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ, στηλιτεύοντας παράλληλα την πρακτική που ακολουθούν οι διευθυντές τηλεοπτικών σταθμών, δίνοντάς τους βήμα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «επίτιμοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, υποψήφιοι βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όχι μόνο συνεχίζουν να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ, αλλά, πλέον, παρεμποδίζουν τους επαγγελματίες της ενημέρωσης στην άσκηση των καθηκόντων τους κάνοντας χρήση ή και κατάχρηση της αστυνομικής τους ιδιότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ καταγγέλλουν το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 είχε επισημάνει το ανησυχητικό αυτό γεγονός και είχε εκφράσει στους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών την αντίθεσή του στην πρακτική αυτή. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, απευθύνθηκε σε ώτα μη ακουόντων.

Επίτιμοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, υποψήφιοι βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όχι μόνο συνεχίζουν να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ, αλλά, πλέον, παρεμποδίζουν τους επαγγελματίες της ενημέρωσης στην άσκηση των καθηκόντων τους κάνοντας χρήση ή και κατάχρηση της αστυνομικής τους ιδιότητας! Συγκεκριμένα, αποσπούν συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες (κάνοντας χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου), τους οποίους στη συνέχεια αποτρέπουν από το να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Επιπλέον, χρησιμοποιούν παραπλανητικά την αστυνομική τους ιδιότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Η πρακτική αυτή είναι απολύτως παραπλανητική, αντιδεοντολογική και μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ μιας ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στο πλαίσιο της «δημοσιογραφίας των πολιτών» και της χρήσης αστυνομικής ή άλλης ιδιότητας, με στόχο τη δημοσιογραφική κάλυψη μιας είδησης. Η σύγχυση των ρόλων και η παρεμπόδιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος προσβάλλουν το δικαίωμα του κοινού στην αντικειμενική ενημέρωση.

Υπενθυμίζουμε για μιαν ακόμη φορά ότι: Ο ρεπόρτερ και ο εικονολήπτης καλύπτουν τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και επαγγελματίες του χώρου, όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες, για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους του θέματος.

Αποτελεί χρέος όλων μας η τήρηση της διάκρισης των ρόλων ως εγγύηση της δημοκρατικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης.

Καλούμε τους Διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών να φροντίσουν ώστε να εγκαταλειφθεί αυτή η παραπλανητική για το κοινό τακτική».

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