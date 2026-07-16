Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος»

Snapshot Ο Τούρκος γεωεπιστήμονας Δρ. Naci Görür προειδοποιεί για επικείμενο μεγάλο σεισμό στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Μαρμαρά.

Ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πρόσφατα στο ρήγμα Κιουτσούκκιου, που θεωρείται νότιος κλάδος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

Η περιοχή του Μαρμαρά βρίσκεται υπό αυξανόμενη τεκτονική τάση, αυξάνοντας την πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον βόρειο κλάδο του ρήγματος.

Επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι η ενέργεια συσσωρεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα τμήματα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η σεισμική έρευνα δείχνει ότι ο βόρειος βραχίονας της Θάλασσας του Μαρμαρά έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει στο μέλλον έναν μεγάλο σεισμό. Snapshot powered by AI

Τα σενάρια για μεγάλο σεισμό στην Τουρκία επανέρχονται.

Ο Τούρκος γεωεπιστήμονας καθηγητής Δρ. Naci Görür , ο οποίος κατά καιρούς έχει προειδοποιήσει για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ότι η ένταση συνεχίζεται στην περιοχή του Μαρμαρά.

Μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Görür είπε ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο μεγάλος σεισμός αναμένεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Μαρμαρά.

Αφορμή για τη νέα δήλωσή του υπήρξε ο σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Αϊβατζίκ του Τσανάκκαλε. Ο καθηγητής επέστησε την προσοχή στην τεκτονική δραστηριότητα στην περιοχή σε μια ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος»

Συγκεκριμένα έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Πριν από δώδεκα ώρες, ένας μικρός, επιφανειακός σεισμός σημειώθηκε στο ρήγμα Κιουτσούκκιου. Αυτή η ζώνη, που θεωρείται ο νότιος κλάδος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας (NAF), υποδηλώνει ότι η περιοχή του Μαρμαρά βρίσκεται υπό τάση. Αναμένουμε πολύ σύντομα έναν μεγάλο σεισμό στον βόρειο κλάδο.

Από την άλλη πλευρά, ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων επισημαίνει το γεγονός ότι η ενέργεια συσσωρεύεται εδώ και πολύ καιρό στα αδιάσπαστα τμήματα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η σεισμική έρευνα υποστηρίζει τις εκτιμήσεις ότι ο βόρειος βραχίονας της Θάλασσας του Μαρμαρά, ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει έναν μεγάλο σεισμό στο μέλλον.