Πατήσατε πίσσα στην παραλία; Τι την αφαιρεί χωρίς να τραυματίσετε το δέρμα σας

Πώς να αφαιρέσετε την πίσσα παραλίας από το δέρμα με ασφάλεια

Newsbomb

Πατήσατε πίσσα στην παραλία; Τι την αφαιρεί χωρίς να τραυματίσετε το δέρμα σας
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Η πίσσα παραλίας μπορεί να κολλήσει στα πέλματα, τα χέρια ή το μαγιό. Συνήθως είναι περισσότερο ερεθιστική και ενοχλητική παρά επείγουσα ανάγκη, αλλά πρέπει να αφαιρείται απαλά και με ασφάλεια.

Ο πιο σημαντικός κανόνας είναι ο εξής: μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες για να τη διαλύσετε. Το λάθος καθαριστικό μπορεί να ερεθίσει ή να κάψει το δέρμα περισσότερο από την πίσσα.

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα

  1. Απομακρυνθείτε από την και αποφύγετε την επάλειψη της πίσσας σε πετσέτες, ρούχα, καθίσματα αυτοκινήτου ή άλλο δέρμα.
  2. Εάν η πίσσα είναι σε ρούχα ή μαγιό, αφαιρέστε την προσεκτικά εάν δεν έχει κολλήσει σε τραυματισμένο δέρμα.
  3. Πλύνετε τα χέρια σας πριν αγγίξετε το πρόσωπο, τα μάτια ή το στόμα σας. Εάν η πίσσα είναι στο δέρμα ενός παιδιού, κρατήστε τα χέρια του μακριά από το στόμα του ενώ το καθαρίζετε.
  4. Εάν η πίσσα προήλθε από μια φρέσκια διαρροή ή το δέρμα μυρίζει έντονα λάδι, ξεπλύνετε πρώτα την περιοχή με καθαρό νερό και ήπιο σαπούνι.

Ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να αφαιρέσετε την πίσσα παραλίας;

  1. Χρησιμοποιήστε ένα ασφαλές για το δέρμα ελαιώδες προϊόν για να χαλαρώσετε την πίσσα.
  2. Το βρεφικό λάδι, το ελαιόλαδο, το λάδι καρύδας ή η βαζελίνη μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνουν απλά τα κολλώδη υπολείμματα, ώστε να μπορούν να σκουπιστούν χωρίς έντονο τρίψιμο.
  3. Εφαρμόστε το λάδι στην πίσσα και αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί, χαρτομάντιλο ή βαμβάκι.
  4. Επαναλάβετε όσο χρειάζεται. Μόλις η πίσσα ανασηκωθεί, πλύνετε το δέρμα με ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό.

Μην ξύνετε το δέρμα με νύχια, ελαφρόπετρες ή τραχιές πετσέτες. Η τριβή μπορεί να προκαλέσει μικρά κοψίματα και να επιδεινώσει τον ερεθισμό.

Τι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στο δέρμα;

Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, κηροζίνη, ντίζελ, διαλυτικό χρώματος, νέφτι, ακετόνη, χλωρίνη ή βιομηχανικά απολιπαντικά. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να απορροφηθούν από το δέρμα, να προκαλέσουν χημικό ερεθισμό, να προκαλέσουν εγκαύματα ή να δημιουργήσουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις.

Αποφύγετε επίσης τα ισχυρά απολεπιστικά scrubs, ειδικά σε παιδιά, σε δέρμα που έχει καεί από τον ήλιο ή σε ευαίσθητες περιοχές. Εάν ένα προϊόν τσούζει έντονα, σταματήστε και ξεπλύνετε το.

βοτσαλα και κοχυλια

Τι γίνεται αν το δέρμα ερεθιστεί αφού φύγει η πίσσα;

Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε μια απλή ενυδατική κρέμα, για να υποστηρίξετε τον δερματικό φραγμό. Εάν η περιοχή είναι κόκκινη ή σας προκαλεί φαγούρα, αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο και την τριβή από στενά παπούτσια ή ρούχα.

Ο ήπιος ερεθισμός θα πρέπει να βελτιωθεί. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν η ερυθρότητα εξαπλωθεί, εμφανιστούν φουσκάλες, το δέρμα γίνει επώδυνο ή πρησμένο, αναπτυχθεί πύον ή το εξάνθημα επιμένει πέρα από 1-2 ημέρες.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν η πίσσα είναι ζεστή, προκαλεί έγκαυμα, καλύπτει μια μεγάλη περιοχή, εισχωρεί στα μάτια ή το στόμα ή επηρεάζει ένα μωρό ή κάποιον με πολύ ευαίσθητο δέρμα. Μην αφαιρείτε την πίσσα που έχει κολλήσει σε καμένο ή πληγωμένο δέρμα.

Απαιτείται επίσης επείγουσα φροντίδα για ζάλη, αναπνευστική δυσχέρεια, έμετο, έντονο πονοκέφαλο, σύγχυση ή ισχυρή χημική έκθεση, ειδικά κοντά σε γνωστή διαρροή λαδιού.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται εάν η πίσσα παραλίας κολλήσει στα μαλλιά ενός παιδιού;

Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα βρεφικού λαδιού ή ορυκτέλαιου για να μαλακώσετε την πίσσα και στη συνέχεια χτενίστε την απαλά πριν το λούσιμο με ήπιο σαμπουάν. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή ασετόν κοντά στο τριχωτό της κεφαλής ή το πρόσωπο ενός παιδιού.

Μπορεί η πίσσα παραλίας να προκαλέσει εξάνθημα αργότερα;

Ναι. Μερικοί άνθρωποι εμφανίζουν καθυστερημένο ερεθισμό μετά από επαφή με υπολείμματα πετρελαίου. Προσέξτε για ερυθρότητα, κνησμό, πρήξιμο, φουσκάλες ή επιδείνωση του πόνου τις επόμενες 1-2 ημέρες.

Συμπέρασμα

Για να αφαιρέσετε την πίσσα παραλίας από το δέρμα, χαλαρώστε την απαλά με βρεφικό λάδι, παραφινέλαιο, ελαιόλαδο ή βαζελίνη και στη συνέχεια πλύνετε με ήπιο σαπούνι και νερό. Αποφύγετε τους σκληρούς διαλύτες, τα προϊόντα καυσίμων και το έντονο τρίψιμο.

Οι περισσότερες μικρές κηλίδες μπορούν να αφαιρεθούν στο σπίτι, αλλά τα εγκαύματα, η έκθεση στα μάτια, η μεγάλη μόλυνση, το επίμονο εξάνθημα ή τα συμπτώματα μετά από ύποπτη έκθεση σε υπολείμματα πετρελαίου απαιτούν ιατρική συμβουλή.

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