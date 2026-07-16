Άργος Ορεστικό: Αποκάλεσε «χοντρή» την ανιψιά της και βρέθηκε στο αυτόφωρο

Η ανιψιά υπέβαλε μήνυση και η υπόθεση χειρίστηκε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.  

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Άργος Ορεστικό: Αποκάλεσε «χοντρή» την ανιψιά της και βρέθηκε στο αυτόφωρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια γυναίκα στο Άργος Ορεστικό συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για φραστική επίθεση στην ανιψιά της, αποκαλώντας την «χοντρή».
  • Η φραστική επίθεση θεωρήθηκε διάκριση βάσει του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς συνιστά body shaming.
  • Η ανιψιά υπέβαλε μήνυση και η υπόθεση χειρίστηκε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.
  • Με εντολή εισαγγελέα, η συλληφθείσα κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις της.
  • Το περιστατικό επισημαίνει τις αυστηρές νομικές συνέπειες για υποτιμητικές και ρατσιστικές εκφράσεις στην κοινωνία.
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Πρωτοφανές οικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της Τετάρτης με μία γυναίκα να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στο Αυτόφωρο για φραστική επίθεση στην ανιψιά της. Την αποκάλεσε «χοντρή» και βάσει των διατάξεων του αντιρατσιστικού νόμου το body shaming θεωρείται διάκριση.

Το περιστατικό, που ξεκίνησε ως μια προσωπική αντιπαράθεση, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, με τις Αρχές να ενεργοποιούν τις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο συγγενείς λογομάχησαν έντονα. Κατά τη διάρκεια του καυγά η θεία απηύθυνε υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την ανιψιά της. Μεταξύ άλλων, τη χαρακτήρισε «χοντρή», χλευάζοντας την εξωτερική της εμφάνιση.

Η ανιψιά, αρνούμενη να ανεχτεί τη συμπεριφορά αυτή, μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, όπου υπέβαλε επίσημη μήνυση εις βάρος της θείας της και στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Η καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε ως μια απλή οικογενειακή διένεξη. Μετά την ενημέρωση των δικαστικών Αρχών, υπήρξε άμεση κινητοποίηση.

Με ρητή εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, η θεία συνελήφθη αμέσως στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming). Η συλληφθείσα παραμένει υπό κράτηση στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις αυστηρές συνέπειες που μπορεί να έχει πλέον η χρήση υποτιμητικών και ρατσιστικών χαρακτηριστικών στην καθημερινότητα.

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