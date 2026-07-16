Εργασιακός μεσαίωνας στην Πάρο: Σερβιτόροι εκτελούν χρέη... οινοχόων μέσα στη θάλασσα

Snapshot Στην Πάρο, εργαζόμενοι σε beach bar αναγκάζονται να σερβίρουν πελάτες μέσα στη θάλασσα, εκτελώντας χρέη οινοχόων.

Η κατάσταση θυμίζει παρόμοιο περιστατικό στη Ρόδο πριν τρία χρόνια, όπου σερβιτόροι εξυπηρετούσαν πελάτες μέσα στο νερό.

Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει έντονη καταδίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τον εργοδότη και τους πελάτες.

Οι εργαζόμενοι στερούνται αξιοπρέπειας εξαιτίας της εκμετάλλευσης από την επιχείρηση. Snapshot powered by AI

Σκηνές που προκαλούν αλγεινή εντύπωση, καταγράφηκαν στην Πάρο, τρία χρόνια μετά την υπόθεση που είχε δει το φως της δημοσιότητας με σερβιτόρους beach bar να εξυπηρετούν πελάτες εντός θαλάσσης στη Ρόδο, κρατώντας δίσκους με φαγητά και ποτά και το νερό να τους φτάνει μέχρι τον λαιμό.

Στην Πάρο, ένα ακόμα beach bar, εκμεταλλεύεται την ανάγκη των εργαζόμενων για δουλειά και τους στερεί κάθε αξιοπρέπεια αναγκάζοντάς τους να εκτελούν χρέη οινοχόων μέσα στη θάλασσα.

Αντί να βγει ο πελάτης να βγουν στην ακτή και να παραλάβει το ποτό του, εμφανίζεται ένας νεαρός, ο οποίος μπαίνει με τα ρούχα στη θάλασσα για να σερβίρει τον «πελάτη».

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Ο σερβιτόρος στη Ρόδο το 2023

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασε σάλος, κι άπαντες αποδοκιμάζουν τον εργοδότη που αναγκάζει τους εργαζόμενους να εξευτελίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο, ενώ καταδικάζουν και τους «πελάτες» που κάνουν χρήση αυτών των «υπηρεσιών».