Νέα πρόβλεψη του γνωστού Τούρκου καθηγητή: Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς 7 Ρίχτερ

Ο καθηγητής είπε ότι ο σεισμός 4,1 Ρίχτερ, που έγινε στην Άγκυρα, σημειώθηκε στην αντίστροφη ρηξιγενή ζώνη Çankırı 

Νέα πρόβλεψη του γνωστού Τούρκου καθηγητή: Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς 7 Ρίχτερ
Μετά τον σεισμό μεγέθους 4,1 Ρίχτερ που έπληξε την Άγκυρα σήμερα το πρωί, ο γνωστός Τούρκος καθηγητής Δρ. Naci Görür επανήλθε με ένα δυσάρεστο σενάριο.

«Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ», δήλωσε ο Görür.

Η Άγκυρα ξύπνησε με ένα τρέμουλο στο ξεκίνημα της ημέρας. Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:24 π.μ., με επίκεντρο την περιοχή Καλετζίκ. Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων, προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Μετά τον σεισμό, ο γεωλόγος καθηγητής Δρ. Naci Görür εξέδωσε δήλωση. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Görür δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην αντίστροφη ρηξιγενή ζώνη, τη ρηξιγενή ζώνη Çankırı .

«Ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Νταγντεμίρ-Καλετζίκ στην Άγκυρα», ανέφερε στην ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Ο σεισμός σημειώθηκε στη ζώνη του ανάστροφου ρήγματος Τσανκίρι. Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ. Έχει προσανατολισμό περίπου βόρεια και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Σας εύχομαι ταχεία ανάρρωση » .

