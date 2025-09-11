Νέα πρόβλεψη του γνωστού Τούρκου καθηγητή: Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς 7 Ρίχτερ

Μετά τον σεισμό μεγέθους 4,1 Ρίχτερ που έπληξε την Άγκυρα σήμερα το πρωί, ο γνωστός Τούρκος καθηγητής Δρ. Naci Görür επανήλθε με ένα δυσάρεστο σενάριο.

«Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ», δήλωσε ο Görür.

Η Άγκυρα ξύπνησε με ένα τρέμουλο στο ξεκίνημα της ημέρας. Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:24 π.μ., με επίκεντρο την περιοχή Καλετζίκ. Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων, προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Μετά τον σεισμό, ο γεωλόγος καθηγητής Δρ. Naci Görür εξέδωσε δήλωση. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Görür δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην αντίστροφη ρηξιγενή ζώνη, τη ρηξιγενή ζώνη Çankırı .

«Ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Νταγντεμίρ-Καλετζίκ στην Άγκυρα», ανέφερε στην ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Ο σεισμός σημειώθηκε στη ζώνη του ανάστροφου ρήγματος Τσανκίρι. Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ. Έχει προσανατολισμό περίπου βόρεια και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Σας εύχομαι ταχεία ανάρρωση » .

Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/UTwlhKBJjQ

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 11, 2025



