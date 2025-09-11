Νέα πρόβλεψη του γνωστού Τούρκου καθηγητή: Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς 7 Ρίχτερ
Ο καθηγητής είπε ότι ο σεισμός 4,1 Ρίχτερ, που έγινε στην Άγκυρα, σημειώθηκε στην αντίστροφη ρηξιγενή ζώνη Çankırı
Μετά τον σεισμό μεγέθους 4,1 Ρίχτερ που έπληξε την Άγκυρα σήμερα το πρωί, ο γνωστός Τούρκος καθηγητής Δρ. Naci Görür επανήλθε με ένα δυσάρεστο σενάριο.
«Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ», δήλωσε ο Görür.
Η Άγκυρα ξύπνησε με ένα τρέμουλο στο ξεκίνημα της ημέρας. Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:24 π.μ., με επίκεντρο την περιοχή Καλετζίκ. Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων, προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας.
Μετά τον σεισμό, ο γεωλόγος καθηγητής Δρ. Naci Görür εξέδωσε δήλωση. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Görür δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην αντίστροφη ρηξιγενή ζώνη, τη ρηξιγενή ζώνη Çankırı .
«Ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Νταγντεμίρ-Καλετζίκ στην Άγκυρα», ανέφερε στην ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Ο σεισμός σημειώθηκε στη ζώνη του ανάστροφου ρήγματος Τσανκίρι. Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ. Έχει προσανατολισμό περίπου βόρεια και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Σας εύχομαι ταχεία ανάρρωση » .