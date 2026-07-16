Φωτιά τώρα στην Κω: Η πυρκαγιά είναι κοντά σε σπίτια - Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις
Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη ζώνη με διάσπαρτες κατοικίες
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- Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Ψαλίδι της Κω σε οικοπεδικό χώρο με χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια.
- Στην περιοχή επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κω, στην περιοχή Ψαλίδι. Η πυρκαγιά καίει σε οικοπεδικό χώρο με χαμηλή βλάστηση, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:40. Στο σημείο επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
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