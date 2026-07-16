Φωτιά τώρα στην Κω: Η πυρκαγιά είναι κοντά σε σπίτια - Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Ψαλίδι της Κω σε οικοπεδικό χώρο με χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια.

Στην περιοχή επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κω, στην περιοχή Ψαλίδι. Η πυρκαγιά καίει σε οικοπεδικό χώρο με χαμηλή βλάστηση, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:40. Στο σημείο επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγομετά τις 12:40 στο Ψαλίδι kosnews24

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.