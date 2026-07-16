Στη Θεσσαλονίκη κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μετά τη μεγάλη αύξηση πυρκαγιών

Snapshot Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη λόγω αύξησης αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Η ΔΑΕΕ θα υποστηρίξει τις τοπικές πυροσβεστικές αρχές στην πρόληψη και άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρησμού.

Το κλιμάκιο θα συλλέγει και αξιοποιεί στοιχεία για τον εντοπισμό υπαιτίων σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Εντείνονται οι έλεγχοι σε περιοχές με αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη ή εξάπλωση φωτιάς. Snapshot powered by AI

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για να συνδράμει τις οικίες πυροσβεστικές αρχές λόγω των αρκετών αγροτοδασικών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ θα συνδράμουν το έργο των τοπικών ανακριτικών υπηρεσιών στην πρόληψη και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρησμού, στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στον συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων, όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός εκδήλωσης πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες και εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιάς.

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