Φωτιά τώρα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης

Ακόμα μία φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Ανατολικό στον δήμο Δέλτα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, αλλά σε βαλτώδες σημείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του δήμου.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της.

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