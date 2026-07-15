Φωτιά στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου: Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού, στη Νεοχωρουδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ταυτόχρονα μέσω του 112 οι κάτοικοι και παρευρισκόμενοι στην περιοχή κλήθησαν να είναι σσε ετοιμότητα για περαιτέρω οδηγίες.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



? Fire in the area #Neochorouda of the regional unit of #Thessaloniki



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Στην επιχείρηση της πυροσβεστικής συμμετέχουν προς το παρόν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση 5 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε επίσης