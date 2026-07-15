Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής
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- Μαίνεται η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης με εκκένωση του βορείου τμήματος του οικισμού μέσω SMS από το 112.
- Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση.
- Υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς.
- Προηγουμένως το 112 είχε ενημερώσει τους κατοίκους της Σουρωτής για ετοιμότητα.
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, με το 112 να στέλνει SMS για εκκένωση του βορείου τμήματος του ομώνυμου οικισμού.
Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Εάν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής απομακρυνθείτε προς Βασιλικά».
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
Είχε προηγηθεί 112 προς τους κατοίκους της Σουρωτής για ετοιμότητα.
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