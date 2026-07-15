Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ελευθερούπολη Καβάλας
Η φωτιά είχε ξεσπάσει κοντά στην Εγνατία οδό
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη Καβάλας, και συγκεκριμένα, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό.
Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, στο σημείο επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.
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