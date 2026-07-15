Φωτιά στο Ηράκλειο: Μήνυμα 112 για εκκένωση στο Μελιδοχώρι - Ισχυροί άνεμοι στο σημείο

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά στο Ηράκλειο: Μήνυμα 112 για εκκένωση στο Μελιδοχώρι - Ισχυροί άνεμοι στο σημείο

Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου

Forecast Weather Greece
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση λόγω μεγάλης πυρκαγιάς με ισχυρούς ανέμους που δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.
  • Παρότι η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικισμοί σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για σήμερα και για αύριο στην Κρήτη, με αυστηρούς περιορισμούς σε δάση και ευαίσθητες περιοχές.
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Μήνυμα από το 112 για εκκένωση έλαβαν όσοι βρίσκονται στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου και στις περιοχές γύρω από αυτό, καθώς μαίνεται το πύρινο μέτωπο, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχείς μάχες με τις αναζωπυρώσεις.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς Ηρακλείου απομακρυνθείτε προς Χαράκι και Δαμάνια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα.

Νωρίτερα, το 112 είχε ηχήσει καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι το μεσημέρι της Τετάρτης, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν αυξηθεί σε 85 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τώρα από αέρος επιχειρούν 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι συνθήκες που επικρατούν στο σημείο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι, που αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση από το αρχικό σημείο εκδήλωσής της.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Cretalive ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, Μανώλης Αντωνακάκης, «η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς φορά και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικισμοί».

Την ίδια εικόνα μετέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ο οποίος ανέφερε στο Cretalive ότι στη μάχη έχουν ριχτεί δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4). Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, ενώ τίθενται σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις για δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς και περιορισμοί πρόσβασης σε δάση, φαράγγια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού.

«Πορτοκαλί συναγερμός» βρίσκεται σε ισχύ και για αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στην Κρήτη καθώς και στους τέσσερις νομούς του νησιού προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Φωτιά και στη Μεσαρά

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Πέρι Μεσαράς, κοντά στις Μοίρες. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στη μάχη της κατάσβεσης όπως τόνισε το Cretalive, ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά είναι μέσα στον κάμπο και σύμφωνα με το κ. Νικολιδάκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις ελιές και τις αγροτικές περιουσίες των δημοτών.

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