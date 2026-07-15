Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112
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Φωτιά ξέσπασε στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου.
Έχει σταλεί SMS ετοιμότητας από το 112.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 οχήματα με 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
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