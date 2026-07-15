Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 οχήματα με 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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