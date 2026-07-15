Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 56χρονος που είχε συλληφθεί για τη φωτιά στα Βασιλικά

Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που είχε συλληφθεί το πρωί της Τετάρτης για τη φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Βασιλικών – Περιστερά, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια και είχε παραπεμφθεί να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την προανάκριση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Στη συνέχεια, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών, ενώ προκάλεσε κάποιες ζημιές σε ελαιόδεντρα.

Σύμφωνα με το voria.gr, ενώπιον του δικαστηρίου ο 56χρονος σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τους σπινθήρες, αλλιώς θα σταματούσε αμέσως τις εργασίες.

«Μάλλον κάποιο εργαλείο χτύπησε σε πέτρα», είπε, προσθέτοντας πως προσπάθησε άμεσα να σβήσει τη φωτιά και κάλεσε την Πυροσβεστική. Το ίδιο επιβεβαίωσε στην κατάθεσή του στέλεχος της Υπηρεσίας, εξηγώντας πως η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, καθώς και ένας συνάδελφός του 56χρονου που ήταν παρών στο συμβάν.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν, το Αυτόφωρο Μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον αθώωσε για την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, από ξηράς και αέρος, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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