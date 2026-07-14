Φωτιά τώρα στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης - Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέπσασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το thesspost.gr πριν λίγο ήχησε μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

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