Φωτιά τώρα στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης - Ήχησε το 112
Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιά ξέπσασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με το thesspost.gr πριν λίγο ήχησε μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:31 ∙ ANNOUNCEMENTS
Παγκόσμια προσφορά* με τον νικητή του Παγκοσμίου σε απόδοση 150!
12:42 ∙ ANNOUNCEMENTS
AKTOR: Συνεργασία με την ONYX για τουριστική επένδυση 400 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής
12:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
12:30 ∙ ΕΥ ΖΗΝ