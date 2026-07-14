Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα 112
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια στο χωριό Λάτας.
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με:
60 πυροσβέστες
2 πεζοπορα τμήματα
16 οχήματα
7 αεροσκάφη
2 ελικοπτερα
Εστάλη μάλιστα και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα.
Ο Λάτας (Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου - Δημοτική Ενότητα ΤΑΜΥΝΕΩΝ), ανήκει στον δήμο Κύμης Αλιβερίου.
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