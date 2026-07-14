Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα 112

Εστάλη μάλιστα και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με:

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