Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα 112

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα 112
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια στο χωριό Λάτας.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με:

60 πυροσβέστες
2 πεζοπορα τμήματα
16 οχήματα
7 αεροσκάφη
2 ελικοπτερα

Εστάλη μάλιστα και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα.

φωτιά Λάτας Ευβοίας

Ο Λάτας (Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου - Δημοτική Ενότητα ΤΑΜΥΝΕΩΝ), ανήκει στον δήμο Κύμης Αλιβερίου.

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