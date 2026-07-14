Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Λασκαράτου, στα Άνω Πατήσια, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η εστία βρίσκεται στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας κι άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν εγκλωβισμένους.
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