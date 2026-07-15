Θεσσαλονίκη: Από εργασίες περίφραξης ξέσπασε η φωτιά στα Βασιλικά - Συνελήφθη ένα άτομο

Η φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης ξέσπασε λόγω σπινθήρων από εργασίες κατασκευής περίφραξης και προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιώνα

Θεσσαλονίκη: Από εργασίες περίφραξης ξέσπασε η φωτιά στα Βασιλικά - Συνελήφθη ένα άτομο
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη ένας άνδρας στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας ως υπεύθυνος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, με υποστήριξη υδροφόρων των ΟΤΑ.
  • Από την αρχή του έτους έως τις 14 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 563 πρόστιμα και καταγράφηκαν 183 συλλήψεις για παραβάσεις πυρασφάλειας και εμπρησμούς.
  • Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που προκαλούν σπινθήρες κατά την αντιπυρική περίοδο και συνεχίζουν τους αυστηρούς ελέγχους.
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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά ξέσπασε στις 12:39 κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης. Όπως διαπιστώθηκε, οι σπινθήρες που προκλήθηκαν από τα χτυπήματα μεταλλικού σφυριού πάνω σε σιδηροπάσσαλο ήταν αρκετοί για να προκαλέσουν ανάφλεξη στα ξερά χόρτα που βρίσκονταν μέσα σε οικόπεδο.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε καλλιέργειες και ελαιώνα

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε γειτονικές εκτάσεις με υπολείμματα θερισμένων σιτηρών, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μήνυμα από το 112 και αυτόφωρη διαδικασία

Εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να ενημερωθούν και να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ο άνδρας που φέρεται να ευθύνεται για την πρόκληση της φωτιάς συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Πάνω από 560 πρόστιμα για παραβάσεις πυρασφάλειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 14 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 563 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 745.272,57 ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την πυρασφάλεια.

Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 183 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 168 αφορούσαν πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε αμέλεια, ενώ 15 σχετίζονταν με υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

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