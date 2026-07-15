Φωτιά τώρα στο Γύθειο Λακωνίας: Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στο Γύθειο Λακωνίας κοντά σε δασική έκταση στις 15 Ιουλίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 19 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνδράμουν στην κατάσβεση.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στο Γύθειο Λακωνίας νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν συμμετέχουν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά καίει κοντά σε δασική έκταση, ενώ προς ώρας δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.