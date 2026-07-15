Φωτιά και στη Μεσαρά Ηρακλείου

Snapshot Ξέσπασε φωτιά στο Πέρι Μεσαράς κοντά στις Μοίρες, όπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές και 5 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση.

Ο δήμαρχος Φαιστού ανέφερε ότι έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά βρίσκεται μέσα στον κάμπο και προκαλεί ανησυχία για τις ελιές και τις αγροτικές περιουσίες των κατοίκων.

Συγχρόνως, μεγάλη φωτιά μαίνεται στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, όπου εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής. Snapshot powered by AI

Και δεύτερη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα, στο Πέρι Μεσαράς, κοντά στις Μοίρες.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στη μάχη της κατάσβεσης όπως τόνισε το Cretalive, ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου.

Η φωτιά είναι μέσα στον κάμπο και σύμφωνα με το κ. Νικολιδάκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις ελιές και τις αγροτικές περιουσίες των δημοτών.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά, για την οποία εστάλη και 112 στους πολίτες για εκκένωση της περιοχής.

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