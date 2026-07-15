Φωτιά τώρα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112
Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
- Στις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών των Αρχών.
- Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στην περιοχή της Σουρωτής, στη Θεσσαλονίκη, σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
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