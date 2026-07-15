Φωτιά τώρα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Στις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών των Αρχών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στην περιοχή της Σουρωτής, στη Θεσσαλονίκη, σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.