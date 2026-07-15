Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

Το διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Πατήσια με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Πατήσια, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο διαμέρισμά της όταν αυτό τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Σκιάθου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το δραματικό τηλεφώνημα πριν από την καταστροφή

Λίγα λεπτά πριν οι φλόγες ζώσουν το σπίτι και το μετατρέψουν σε παγίδα θανάτου, η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα είχε προλάβει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την οικιακή βοηθό της. Η ανησυχία της ήταν έκδηλη και η φωνή της γεμάτη αγωνία για την κατάσταση που άρχιζε να διαμορφώνεται μέσα στο διαμέρισμα. «Έλα εδώ να δεις τι έχει γίνει γιατί ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει», ήταν τα λόγια που της είπε, ζητώντας της να σπεύσει στο σημείο.

Δυστυχώς, η προειδοποίηση αυτή δεν στάθηκε αρκετή για να αποτραπεί το κακό. Η φωτιά φαίνεται πως επεκτάθηκε με ταχύτητα στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εγκλωβίζοντας το ηλικιωμένο ζευγάρι πριν προλάβει να αντιδράσει ή να διαφύγει προς την έξοδο της πολυκατοικίας.

Η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κινητοποίηση στο σημείο της πυρκαγιάς ήταν άμεση. Στην οδό Σκιάθου έσπευσαν και επιχειρούσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς, προσπαθώντας να εισβάλουν στο φλεγόμενο διαμέρισμα, κάτι που τελικά φαίνεται να έκαναν από το παράθυρο με τη χρήση σκάλας..

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι διασώστες εντόπισαν την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ο σύζυγός της κατάφερε να βγει ζωντανός. Ο ηλικιωμένος άνδρας, έχοντας υποστεί σοβαρά εισπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒυ.

Την ίδια ώρα, η τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διευκολύνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου, από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου, στην περιοχή της Κυψέλης, με τους αστυνομικούς να εκτρέπουν την κίνηση στους γύρω δρόμους.

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