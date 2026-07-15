Πατήσια: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μια γυναίκα - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια γυναίκα είναι νεκρή, ενώ ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Παράλληλα η τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκιάθου, από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου, στην περιοχή της Κυψέλης.

Το δραματικό τηλεφώνημα πριν από την καταστροφή

Λίγα λεπτά πριν οι φλόγες ζώσουν το σπίτι και το μετατρέψουν σε παγίδα θανάτου, η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα είχε προλάβει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την οικιακή βοηθό της. Η ανησυχία της ήταν έκδηλη και η φωνή της γεμάτη αγωνία για την κατάσταση που άρχιζε να διαμορφώνεται μέσα στο διαμέρισμα. «Έλα εδώ να δεις τι έχει γίνει γιατί ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει», ήταν τα λόγια που της είπε, ζητώντας της να σπεύσει στο σημείο.

Δυστυχώς, η προειδοποίηση αυτή δεν στάθηκε αρκετή για να αποτραπεί το κακό. Η φωτιά φαίνεται πως επεκτάθηκε με ταχύτητα στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εγκλωβίζοντας το ηλικιωμένο ζευγάρι πριν προλάβει να αντιδράσει ή να διαφύγει προς την έξοδο της πολυκατοικίας.







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