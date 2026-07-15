Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Φράγμα της Θέρμης
Στην κατάσβεση συμμετείχαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος.
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- Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος.
- Η εικόνα του μετώπου της φωτιάς παρουσιάζει βελτίωση.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα του μετώπου της φωτιάς είναι βελτιωμένη.
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