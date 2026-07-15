Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή

Snapshot Η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής προς Βασιλικά.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 3 πεζοπόρες ομάδες και αεροπορικά μέσα.

Επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για την οποία οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος της περιοχής είχαν λάβει μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Εάν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής απομακρυνθείτε προς Βασιλικά».

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

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