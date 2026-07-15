Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή
Είχε σταλεί 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής
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- Η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο.
- Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής προς Βασιλικά.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 3 πεζοπόρες ομάδες και αεροπορικά μέσα.
- Επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για την οποία οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος της περιοχής είχαν λάβει μήνυμα από το 112 για εκκένωση.
Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Εάν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής απομακρυνθείτε προς Βασιλικά».
Στην κατάσβεση επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.
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