Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή

Είχε σταλεί 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή

Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης

video caption/rthess - facebook
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο.
  • Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής προς Βασιλικά.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 3 πεζοπόρες ομάδες και αεροπορικά μέσα.
  • Επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για την οποία οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος της περιοχής είχαν λάβει μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Εάν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής απομακρυνθείτε προς Βασιλικά».

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 - «Μένει εδώ που ανήκει, σπίτι του»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Απόσυρση Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας, ζητεί η πλευρά Πολάκη

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σκασμένα χείλη, μούδιασμα στα χέρια και κόπωση: Μήπως έχετε χαμηλή βιταμίνη Β6;

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο πρώην υπουργός εξωτερικών παραιτήθηκε από βουλευτής για να δουλέψει στην κινέζικη BYD

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων»: Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές σε σπίτια από σημεία που περνά ο μετροπόντικας

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία - Λετονία: Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις σε υποδομές της Βαλτικής ή της Πολωνίας

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίδειξη αναξιοπρέπειας από τον Φάμελλο του εξώστη»: Ο Πολάκης επανατάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθεται στον πρώην πρόεδρο του κόμματος

19:08LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

19:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κολοσσός της Τεχνητής Νοημοσύνης που φοβάται ότι θα φέρει το τέλος του κόσμου - Γιατί προσλαμβάνει ειδικούς των όπλων μαζικής καταστροφής

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ο Γιάννης Αλαφούζος πρόεδρος της Λίγκας για τη σεζόν 2026/27 - Τη νέα σεζόν ο Μαρινάκης

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι – Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Κωστοπούλου: «Είμαι Ελληνίδα αυτιστική και μένω στο Άργος — Την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

18:45LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από ένα μήνα

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

19:08LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων»: Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές σε σπίτια από σημεία που περνά ο μετροπόντικας

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει με το θερινό πρόγραμμα σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ