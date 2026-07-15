Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι

Νωρίτερα είχε σταλεί 112 στους κατοίκους για εκκένωση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι

Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου

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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από μεγάλη επιχείρηση.
  • Εστάλη μήνυμα εκκένωσης μέσω 112 προς τους κατοίκους του Μελιδοχωρίου και των γύρω περιοχών λόγω ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της φωτιάς.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 85 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, επτά ελικόπτερα, τέσσερα αεροσκάφη και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.
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Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου.

Νωρίτερα, μήνυμα εστάλη από το 112 για εκκένωση σε όσους βρίσκονταν στο Μελιδοχώρικαι στις περιοχές γύρω από αυτό, καθώς το πύρινο μέτωπο ήταν ανεξέλεγκτο.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς Ηρακλείου απομακρυνθείτε προς Χαράκι και Δαμάνια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα.

Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι το μεσημέρι της Τετάρτης, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Στο σημείο για την κατάσβεση επιχείρησαν 85 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι, που άλλαζαν συνεχώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση από το αρχικό σημείο εκδήλωσής της.

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