Πυροσβεστική: Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πυροσβεστική: Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, με άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Η πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης παραμένει ενεργή, με συμμετοχή 115 πυροσβεστών, 7 πεζοπόρων ομάδων, 22 πυροσβεστικών οχημάτων και 19 εναέριων μέσων.
  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για την Κρήτη και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατηγορία κινδύνου 4.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών υλικών και χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Snapshot powered by AI

Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, αρκετές από τις οποίες, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι περισσότερες, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ σημαντικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου, με 115 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 20 βοηθητικά και 19 εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για την προστασία των πολιτών.

Σημαντικές επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, πραγματοποιήθηκαν επίσης στον Κολινδρό Πιερίας, στο Μαντούδι Ευβοίας, στο Πολύκαστρο Κιλκίς, στις Μοίρες Ηρακλείου, στο Γύθειο Λακωνίας και στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, εθελοντών, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

«Η εμπειρία των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να εξελιχθεί σε επικίνδυνη πυρκαγιά όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», υπογραμμίζεται από το υπουργείο στη σχετική ενημέρωση.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-1: Ηχηρό «καμπανάκι»πριν την Πάκσι - Δείτε τα highlights

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό την Πέμπτη το φαράγγι της Σαμαριάς

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος μετά τη σύγκρουση του ΙΧ με το βυτιοφόρο – Σοβαρά τραυματίας ο ανήλικος γιος της οικογένειας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Σκάλα Ωρωπού: Αποκαταστάθηκε το περιβαλλοντικό έγκλημα με το αμμοχάλικο στη θάλασσα

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Πράσινο φως» από τη βουλή για την υποβοηθούμενη ευθανασία

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Πάνω από 3.500 πολίτες στον απολογισμό των 30 μηνών του Νίκου Χαρδαλιά

20:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 - «Μένει εδώ που ανήκει, σπίτι του»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Απόσυρση Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας, ζητεί η πλευρά Πολάκη

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σκασμένα χείλη, μούδιασμα στα χέρια και κόπωση: Μήπως έχετε χαμηλή βιταμίνη Β6;

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο πρώην υπουργός εξωτερικών παραιτήθηκε από βουλευτής για να δουλέψει στην κινέζικη BYD

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος μετά τη σύγκρουση του ΙΧ με το βυτιοφόρο – Σοβαρά τραυματίας ο ανήλικος γιος της οικογένειας

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

18:45LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από ένα μήνα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Όταν άρχισα να παλεύω με καρκίνους ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα» λέει ο πρώην σύζυγός της

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ