Φλόριντα: Μαχητικό αεροσκάφος πέταξε σε απόσταση αναπνοής από κεφάλια λουόμενων σε παραλία

Snapshot Ένα μαχητικό F/A-18 Hornet της ομάδας Blue Angels πέταξε εξαιρετικά χαμηλά πάνω από παραλία στην Πενσακόλα της Φλόριντα, παρασέρνοντας ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Η πτήση προκάλεσε αναστάτωση στο πλήθος, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ομάδα Blue Angels ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι το αεροσκάφος πέταξε χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα ύψη.

Οι Blue Angels είναι το δεύτερο παλαιότερο στρατιωτικό σμήνος αεροπορικών επιδείξεων στον κόσμο, με 12 αεροσκάφη F/A-18 Hornet και ένα C-130 Hercules. Snapshot powered by AI

Παραθεριστές στην Φλόριντα κατέγραψαν την στιγμή που ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια αδιανόητα χαμηλή πτήση κοντά σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία της Πενσακόλα για να παρακολουθήσει μια αεροπορική επίδειξη την Τετάρτη.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει το αεροσκάφος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων Blue Angels να πετάει σε απόσταση αναπνοής από το έδαφος, παρασέρνοντας ξαπλώστρες και ομπρέλες παραλίας, ενώ το πλήθος πανηγύριζε.

Δείτε το βίντεο:

Η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το περιστατικό, αφού ενημερώθηκε ότι ένα «ένα αεροσκάφος πέταξε χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα ύψη, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση σε παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με πολίτες».

Από το περιστατικό, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ ένας λουόμενος δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι ήταν μια «καταπληκτική» εμπειρία.

Η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων Blue Angels ιδρύθηκε το 1946, γεγονός που την κατατάσσει ως το δεύτερο παλαιότερο στρατιωτικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων στον κόσμο, μετά την Patrouille de France, η οποία ιδρύθηκε το 1931. Η ομάδα χρησιμοποιεί 12 αεροσκάφη F/A-18 Hornet και ένα C-130 Hercules.