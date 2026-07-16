Ο Τασούλας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια των νέων πρέσβεων Ουρουγουάης, Κουβέιτ, Βραζιλίας και Ινδίας

Snapshot Η επίδοση των διαπιστευτηρίων σηματοδοτεί την επίσημη ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων των πρέσβεων στην Ελλάδα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με την παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματέως της Προεδρίας.

Η Ελλάδα διατηρεί στενές διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με τις τέσσερις χώρες και αναμένει ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός και οι διεθνείς σχέσεις. Snapshot powered by AI

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε το πρωί της Πέμπτης τα διαπιστευτήρια των νέων πρέσβεων τεσσάρων χωρών, στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας ανάληψης των διπλωματικών τους καθηκόντων στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια των νέων Πρέσβεων της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης Luis Fernando Iribarne Restuccia, του Κράτους του Κουβέιτ Mohammad Alroumi, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας Laudemar Goncalves de Aguiar Neto και της Δημοκρατίας της Ινδίας Ravi Shankar. Eurokinissi

Συγκεκριμένα, τα διαπιστευτήριά τους επέδωσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο νέος Πρέσβης της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, Luis Fernando Iribarne Restuccia, ο Πρέσβης του Κράτους του Κουβέιτ, Mohammad Alroumi, ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, καθώς και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ινδίας, Ravi Shankar.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια των νέων Πρέσβεων της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης Luis Fernando Iribarne Restuccia, του Κράτους του Κουβέιτ Mohammad Alroumi, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας Laudemar Goncalves de Aguiar Neto και της Δημοκρατίας της Ινδίας Ravi Shankar. Eurokinissi

Η επίδοση των διαπιστευτηρίων αποτελεί μια καθιερωμένη διπλωματική διαδικασία, με την οποία οι νέοι πρέσβεις αναλαμβάνουν επισήμως τα καθήκοντά τους ως εκπρόσωποι των χωρών τους στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας τους και την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια των νέων Πρέσβεων της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης Luis Fernando Iribarne Restuccia, του Κράτους του Κουβέιτ Mohammad Alroumi, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας Laudemar Goncalves de Aguiar Neto και της Δημοκρατίας της Ινδίας Ravi Shankar. Eurokinissi

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, καθώς και η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Πρέσβης Αλίκη Χατζή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια των νέων Πρέσβεων της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης Luis Fernando Iribarne Restuccia, του Κράτους του Κουβέιτ Mohammad Alroumi, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας Laudemar Goncalves de Aguiar Neto και της Δημοκρατίας της Ινδίας Ravi Shankar. Eurokinissi

Η Ελλάδα διατηρεί στενές διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με τις τέσσερις χώρες, ενώ η παρουσία των νέων πρέσβεων αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός και οι διεθνείς σχέσεις.