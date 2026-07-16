Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σημαντικά από τους προηγούμενους κύκλους, υιοθετώντας μια στρατηγική που εκτείνεται σε βάθος χρόνου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 θα ανοίξει μέσα στον Αύγουστο με vouchers από 200 έως 600 ευρώ.
  • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις μέχρι το τέλος του 2027, χωρίς ενδιάμεσες κληρώσεις, με τους δικαιούχους της δεύτερης φάσης να προκύπτουν από τη λίστα των μη κληρωθέντων της πρώτης.
  • Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν για να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, φτάνοντας τα 21.000 ευρώ για άγαμους και 58.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά ανάλογα με τον αριθμό τους.
  • Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία έχουν απόλυτη προτεραιότητα χωρίς εισοδηματικά όρια.
  • Οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον μπόνους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.
Snapshot powered by AI

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026, που δίνει vouchers διακοπών από 200 έως 600 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σημαντικά από τους προηγούμενους κύκλους, υιοθετώντας μια στρατηγική που εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και καλύπτει το διάστημα έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα εκκινήσει στις αρχές του 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2027. Ένα κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα προκύψουν απευθείας από τις λίστες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Η κοινωνική ευαισθησία του νέου κύκλου αποδεικνύεται έμπρακτα από τις ειδικές προβλέψεις για τις ευάλωτες ομάδες. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία, εντάσσονται στο πρόγραμμα με απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς κανέναν απολύτως εισοδηματικό περιορισμό. Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες θα δουν την ενίσχυσή τους να «φουσκώνει» σημαντικά, καθώς θεσπίζεται πρόσθετο bonus 50 ευρώ για κάθε παιδί, με αφετηρία το τέταρτο τέκνο και μετά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά την αστυνομική ιδιότητα είναι υποψήφιος βουλευτής

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός σε καραμπόλα σωματοφύλακας διασημοτήτων - Από την Κιμ Καρντάσιαν μέχρι τους ΑΒΒΑ

14:55ANNOUNCEMENTS

Desmond Child: Κυκλοφορεί το DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON, THE LIVE CONCERT ALBUM

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του βυτιοφόρου - Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 7χρονη, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία

14:53ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Βίλια - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα και 85 πυροσβέστες

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Η γειτονιά δεν είναι φόντο: Πώς η περιοχή διαμορφώνει την καθημερινότητά σου

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση σε ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μίλαγαν για κυβέρνηση υπόδικων, τώρα θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 που κρέμασαν στα μανταλάκια;

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Το παιδί –ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Tα Στενά του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή, θα αντισταθούμε μέχρι τέλους»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «κατηγορώ» του Ουκρανού ολιγάρχη για τη βόμβα στο Μονακό - Ποιους δείχνει στην πρώτη δήλωσή του

14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Μαχητικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού πέταξε σε απόσταση αναπνοής από κεφάλια λουόμενων σε παραλία - Δείτε βίντεο

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Στη Θεσσαλονίκη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής μετά τη μεγάλη αύξηση πυρκαγιών

14:07ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Λύση για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού

14:06WHAT THE FACT

Πάπυρος με απόσπασμα της «Ιλιάδας» του Ομήρου ανακαλύφθηκε σε αιγυπτιακή μούμια 1600 ετών

14:03WHAT THE FACT

Φεύγετε από το ξενοδοχείο; Μην παραλείψετε να βγάλετε μία φωτογραφία – Ο λόγος

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της αποπομπής του υπουργού Άμυνας από τον Ζελένσκι - «Κάτω τα χέρια από τον Φεντόροφ»

13:55LIFESTYLE

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

13:55LIFESTYLE

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργασιακός μεσαίωνας στην Πάρο: Σερβιτόροι εκτελούν χρέη... οινοχόων μέσα στη θάλασσα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος από δίδυμα αδέλφια - Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Βίλια - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα και 85 πυροσβέστες

09:47LIFESTYLE

Λορέντζο Καριέρε - Συγκινεί ο κουμπάρος του: «Άλλα σχέδια είχαμε», οι τρεις λέξεις της συζύγου του για το πρόωρο τέλος

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Μαχητικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού πέταξε σε απόσταση αναπνοής από κεφάλια λουόμενων σε παραλία - Δείτε βίντεο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»: Το σημείωμα στην ιστορική κατοικία της «Ελενίτσας» και του «Αντωνάκη»

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

14:06WHAT THE FACT

Πάπυρος με απόσπασμα της «Ιλιάδας» του Ομήρου ανακαλύφθηκε σε αιγυπτιακή μούμια 1600 ετών

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Άργος Ορεστικό: Αποκάλεσε «χοντρή» την ανιψιά της και βρέθηκε στο αυτόφωρο - Συνελήφθη και πάει εισαγγελέα

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ δεν μπόρεσε να χωνέψει... that it''s not coming home και χαστούκισε παίκτη της Αργεντινής!

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 60χρονη δαγκώθηκε από δηλητηριώδες φίδι δύο μέτρων που μπλέχτηκε στην αλυσίδα του ποδηλάτου της

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική στιγμή για ρεπόρτερ - Κατσαρίδα σερνόταν πάνω της την ώρα της ζωντανής μετάδοσης

13:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Με μία λέξη τα είπε όλα – Η αντίδραση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην ήττα της Αγγλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ