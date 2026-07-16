Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600

Snapshot Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 θα ανοίξει μέσα στον Αύγουστο με vouchers από 200 έως 600 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις μέχρι το τέλος του 2027, χωρίς ενδιάμεσες κληρώσεις, με τους δικαιούχους της δεύτερης φάσης να προκύπτουν από τη λίστα των μη κληρωθέντων της πρώτης.

Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν για να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, φτάνοντας τα 21.000 ευρώ για άγαμους και 58.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά ανάλογα με τον αριθμό τους.

Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία έχουν απόλυτη προτεραιότητα χωρίς εισοδηματικά όρια.

Οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον μπόνους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά. Snapshot powered by AI

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026, που δίνει vouchers διακοπών από 200 έως 600 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σημαντικά από τους προηγούμενους κύκλους, υιοθετώντας μια στρατηγική που εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και καλύπτει το διάστημα έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα εκκινήσει στις αρχές του 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2027. Ένα κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα προκύψουν απευθείας από τις λίστες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Η κοινωνική ευαισθησία του νέου κύκλου αποδεικνύεται έμπρακτα από τις ειδικές προβλέψεις για τις ευάλωτες ομάδες. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία, εντάσσονται στο πρόγραμμα με απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς κανέναν απολύτως εισοδηματικό περιορισμό. Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες θα δουν την ενίσχυσή τους να «φουσκώνει» σημαντικά, καθώς θεσπίζεται πρόσθετο bonus 50 ευρώ για κάθε παιδί, με αφετηρία το τέταρτο τέκνο και μετά.

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