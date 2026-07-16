Το Μπαγκλαντές κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,2 δισ. δολαρίων της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Η πρώην πρωθυπουργός έχει καταδικαστεί σε θάνατο, ωστόσο έχει διαφύγει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ινδία
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- Το Μπαγκλαντές κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,2 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την πρώην πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, την οικογένειά της και 10 επιχειρηματικούς ομίλους.
- Η πρώην πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα έχει καταδικαστεί σε θάνατο ερήμην και διαφεύγει στην Ινδία τα τελευταία δύο χρόνια.
- Οι αρχές έχουν ανοίξει 98 υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τη Χασίνα και τους συνεργάτες της κατά τη διάρκεια της 15ετούς διακυβέρνησής της.
- Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία ύψους 4,65 δισ. ευρώ στο Μπαγκλαντές και 1,95 δισ. ευρώ στο εξωτερικό.
- Η Χασίνα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιστρέψει στο Μπαγκλαντές μέχρι το τέλος του έτους, ενώ η κυβέρνηση ζητά την έκδοσή της για να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για διαφθορά της πρώην πρωθυπουργού του Μπαγκλαντές Σεΐχ Χασίνα, η οποία μετά την ανατροπή της, πριν από δύο χρόνια, έχει διαφύγει στην Ινδία, ενώ έχει καταδικαστεί ερήμην εις θάνατον.
Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές της χώρας, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,2 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την πρώην πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, την οικογένειά της και 10 επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλοι όσοι κατηγορούνται επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της 15ετούς, σιδηροπυρηνικής διακυβέρνησής της.
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Μπαγκλαντές δήλωσε ότι έχει κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,65 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Μπαγκλαντές και άλλα 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ότι οι αρχές είχαν ανοίξει 98 υποθέσεις στο πλαίσιο των ερευνών για την Χασίνα και τους συνδεόμενους με αυτήν, ενώ γίνονται προσπάθειες για την ανάκτηση των χρημάτων.
Η Χασίνα, παρά την καταδίκη της σε θάνατο, δήλωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Μπαγκλαντές μέχρι το τέλος του έτους. Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Αχμέτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση, η οποία έχει ζητήσει την έκδοσή της, επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η Χασίνα θα επιστρέψει για να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.