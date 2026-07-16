Το Μπαγκλαντές κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,2 δισ. δολαρίων της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα

Snapshot Το Μπαγκλαντές κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,2 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την πρώην πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, την οικογένειά της και 10 επιχειρηματικούς ομίλους.

Η πρώην πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα έχει καταδικαστεί σε θάνατο ερήμην και διαφεύγει στην Ινδία τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι αρχές έχουν ανοίξει 98 υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τη Χασίνα και τους συνεργάτες της κατά τη διάρκεια της 15ετούς διακυβέρνησής της.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία ύψους 4,65 δισ. ευρώ στο Μπαγκλαντές και 1,95 δισ. ευρώ στο εξωτερικό.

Η Χασίνα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιστρέψει στο Μπαγκλαντές μέχρι το τέλος του έτους, ενώ η κυβέρνηση ζητά την έκδοσή της για να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για διαφθορά της πρώην πρωθυπουργού του Μπαγκλαντές Σεΐχ Χασίνα, η οποία μετά την ανατροπή της, πριν από δύο χρόνια, έχει διαφύγει στην Ινδία, ενώ έχει καταδικαστεί ερήμην εις θάνατον.

Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές της χώρας, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,2 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την πρώην πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, την οικογένειά της και 10 επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλοι όσοι κατηγορούνται επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της 15ετούς, σιδηροπυρηνικής διακυβέρνησής της.

BFIU Chief Ikhtiar Uddin Md Mamun said assets worth Tk 760 billion linked to former Prime Minister Sheikh Hasina and 10 business groups have been frozen through court orders, including Tk 570 billion in Bangladesh and Tk 190 billion abroad#SheikhHasina #Corruption… pic.twitter.com/jz8sudcqBF — Centrist Nation TV (@centristnattv) July 16, 2026

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Μπαγκλαντές δήλωσε ότι έχει κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,65 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Μπαγκλαντές και άλλα 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ότι οι αρχές είχαν ανοίξει 98 υποθέσεις στο πλαίσιο των ερευνών για την Χασίνα και τους συνδεόμενους με αυτήν, ενώ γίνονται προσπάθειες για την ανάκτηση των χρημάτων.

Η Χασίνα, παρά την καταδίκη της σε θάνατο, δήλωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Μπαγκλαντές μέχρι το τέλος του έτους. Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Αχμέτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση, η οποία έχει ζητήσει την έκδοσή της, επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η Χασίνα θα επιστρέψει για να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.