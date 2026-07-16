Ουκρανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της αποπομπής του υπουργού Άμυνας από τον Ζελένσκι

Snapshot Μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές ουκρανικές πόλεις μετά την αποπομπή του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ από τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δεν έχει διευκρινίσει τους λόγους της αποπομπής, προκαλώντας συζητήσεις για εσωτερικές εντάσεις και καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις.

Ο Φεντόροφ συνέβαλε σημαντικά στην αναδιάρθρωση του υπουργείου Άμυνας και την υιοθέτηση τεχνολογιών υψηλής τεχνολογίας στον πόλεμο, όπως η εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι κυβερνοεπιχειρήσεις.

Η αποπομπή του Φεντόροφ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από στρατιωτικούς και αναλυτές, με παραιτήσεις και κριτική ότι η απόφαση πλήττει την αμυντική ικανότητα της χώρας.

Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης του είναι ο Ιχόρ Κλιμένκο, νυν υπουργός Εσωτερικών, ενώ ο Φεντόροφ δήλωσε πρόθυμος να συνεχίσει να στηρίζει την άμυνα της Ουκρανίας μέσω καινοτομίας. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποπέμψει τον ιδιαίτερα δημοφιλή υπουργό Άμυνας, Μιχαήλ Φεντόροφ. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αναβρασμό στο εσωτερικό της χώρας, με πολίτες και στρατιωτικούς να εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/7) μεγάλο πλήθος διαδηλωτών, αποτελούμενο κυρίως από νέους ανθρώπους, συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ιβάν Φράνκο στο κέντρο του Κιέβου. Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τον Φεντόροφ» και «Σταματήστε να σαμποτάρετε τη νίκη!», οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την οργή τους για την απόφαση της προεδρίας, φωνάζοντας ρυθμικά τη λέξη «Ντροπή!».

Η ανησυχία είναι διάχυτη τόσο στους πολίτες όσο και στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της 31χρονης διαδηλώτριας Μαρίας Λαβρίνετς, η οποία επεσήμανε ότι η κοινωνία βλέπει τα έμπρακτα αποτελέσματα του έργου του Φεντόροφ και το υψηλό κίνητρο που έδινε στους στρατιώτες, τονίζοντας την ανάγκη να στηριχθεί η προσπάθειά του. Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει προχωρήσει σε δημόσιες διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποπομπή του 35χρονου υπουργού, σιωπή που τροφοδοτεί σενάρια και συζητήσεις μεταξύ πολιτικών αναλυτών και στρατιωτικών κύκλων.

Ορισμένοι συνδέουν την απομάκρυνση του Φεντόροφ με υποβόσκουσες εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και τον αρχιστράτηγο των Ενόπλων Δυνάμεων, Αλεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος θεωρείται πιο παραδοσιακών αντιλήψεων. Άλλοι πάλι αποδίδουν την απόφαση σε καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την επιστράτευση. Το κοινοβούλιο της χώρας αναμένεται να ψηφίσει ως προτεινόμενο αντικαταστάτη του, τον Ιχόρ Κλιμένκο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ηγείται του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Μιχαήλ Φεντόροφ ανέλαβε καθήκοντα μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας διατελέσει προηγουμένως υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής το 2022, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ιδρύοντας τον εθελοντικό «Στρατό Πληροφορικής της Ουκρανίας» για τη διεξαγωγή κυβερνοεπιχειρήσεων κατά της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, του πιστώθηκε η ριζική αναδιάρθρωση του υπουργείου Άμυνας, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων high-tech πολέμου. Ηγήθηκε της εκστρατείας «Στρατός Μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ενώ πίεσε προσωπικά τον Έλον Μασκ για τον περιορισμό της χρήσης των δορυφόρων Starlink από τις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, το υπουργείο του είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό των πρόσφατων επιθέσεων με drones στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Η είδηση της αποπομπής του προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο μέτωπο και στην κοινότητα των αναλυτών. Ένας Ουκρανός στρατιώτης με το όνομα Ολεξάντρ δήλωσε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί το σοβαρότερο λάθος του Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της θητείας του, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος κατατάχθηκε επειδή εμπιστευόταν το όραμα του Φεντόροφ.

Στο ίδιο κλίμα, ο εξέχων μπλόγκερ και σύμβουλος Σερχί Στερνένκο έκανε λόγο για τον «καλύτερο υπουργό Άμυνας στην ιστορία της χώρας», αποδίδοντας τα εμπόδια που συνάντησε σε τεχνητές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο διάσημος διοικητής μονάδας drones, Πάβλο Γελιζάροφ, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνση του υπουργού ως πλήγμα για την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Φεντόροφ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό του έργου του, δηλώνοντας έτοιμος να συνεχίσει να προσφέρει για τη νίκη της χώρας του μέσα από την καινοτομία και την ασύμμετρη τεχνολογική υπεροχή.

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