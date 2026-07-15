Ουκρανία: Ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε την παραίτησή του

Snapshot Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Η παραίτηση έγινε λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχηματισμό της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να διορίσει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο ως νέο υπουργό Άμυνας.

Ο Φέντοροφ τόνισε την τιμή που ένιωσε να υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας και αναφέρθηκε σε επιτεύγματα της θητείας του. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό ως υπουργός Άμυνας», έγραψε σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, παραθέτοντας ορισμένα επιτεύγματα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είπε ότι θα συναντηθεί με τον Φιόντοροφ και την ηγεσία του στρατού αργότερα σήμερα, πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Νωρίτερα, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποκάλυψαν πως ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στο Παλάτι Bellevue για συνομιλίες με τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ στο Βερολίνο(2025) AP/Markus Schreiber

Ζελένσκι: Πρότεινε για πρωθυπουργό τον διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε τον επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρείας για το αξίωμα του νέου πρωθυπουργού της Ουκρανίας.

Ο Ζελέσνκι απομάκρυνε αυτή την εβδομάδα την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο έναν ακριβώς χρόνο από τότε που ανέλαβε το αξίωμα αυτό. Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποδέχθηκε χθες την παραίτηση της και αναμένεται να ψηφίσει τον διάδοχο της αύριο Πέμπτη. Ο Ζελένσκι έχει δώσει ελάχιστες εξηγήσεις για την απόφαση του αυτή εκτός από αυτό που ανέφερε ότι στόχο του είναι η ανανέωση της ηγεσίας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, Σέργκιι Κορέτσκι, είναι βεβαίως ο καταλληλότερος υποψήφιος για το αξίωμα του πρωθυπουργού, επειδή προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι η προετοιμασία για τον επερχόμενο χειμώνα.

«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς – η προετοιμασία για τον χειμώνα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ως εκ τούτου, μετά από όλες τις διαβουλεύσεις, ο Σέργκιι Κορέτσκι είναι σίγουρα ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του πρωθυπουργού της Ουκρανίας».

Το κοινοβούλιο ορίζει τον πρωθυπουργό και είναι πιθανό να αποδεχθεί την υποψηφιότητα που πρότεινε ο Ζελένσκι καθώς το κόμμα του έχει την πλειοψηφία.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού συνεπάγεται αυτόματα την παραίτηση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται ευρύτερος ανασχηματισμός.