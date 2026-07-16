Ουκρανία: Νύχτα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους σε Κίεβο και Χάρκοβο - 13 νεκροί την Τετάρτη

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ουκρανική πρωτεύουσα

Ελένη Ευστρατίου

Ουκρανία: Νύχτα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους σε Κίεβο και Χάρκοβο - 13 νεκροί την Τετάρτη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, πλήττοντας υποδομές χωρίς θύματα, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
  • Το Χάρκοβο δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.
  • Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας την Τετάρτη.
  • Η Ρωσία στόχευσε λιμάνια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ η Ουκρανία εντείνει επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στην Αζοφική θάλασσα.
  • Ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος πιο φονικός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
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Νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κίεβο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις στόχευσαν υποδομές, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται θύματα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι αποθηκευτικός χώρος σε δυτικό προάστιο της πόλης επλήγη από την επίθεση. Παράλληλα, συντρίμμια έπεσαν σε περιοχή στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι και άλλοι πύραυλοι κατευθύνονταν προς την ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου είχε ως στόχο την ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων.

Πλήγματα με drones στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα, το Χάρκοβο, η μεγαλύτερη πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους σε τακτική βάση από τον περασμένο μήνα. Τα συγκεκριμένα όπλα θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν λόγω της υψηλής ταχύτητάς τους.

Τουλάχιστον 13 νεκροί την Τετάρτη

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου πενήντα τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της ουκρανικής επικράτειας χθες Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν καθημερινά πλήγματα η ισχύς των οποίων εντείνεται εδώ και μήνες, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς άμαχους.

Σύμφωνα με καταμέτρηση υπηρεσιών του ΟΗΕ, ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος, ήταν ο δεύτερος πιο φονικός για τους αμάχους στην Ουκρανία, πίσω μόνο από τον Απρίλιο του 2022.

Στη Σούμι (βορειοανατολικά), τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έφηβος 16 ετών, εξαιτίας ρίψης ρωσικών βομβών «ολίσθησης», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο περιφερειάρχης στην περιοχή που γειτονεύει με τη Ρωσία.

Η περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά) έγινε στόχος πυραύλων και drones των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για πέμπτη συναπτή ημέρα και στις επιδρομές σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ, γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Μέσα στην ημέρα, οι τοπικές αρχές και οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν ακόμη λόγο για έναν νεκρό στην περιφέρεια Μικολάιφ (νότια), έναν νεκρό στην Κρεβί Ρι (ανατολικά) και δυο νεκρούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά)· αυτή η τελευταία ελέγχεται πλέον σχεδόν ολόκληρη από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια), ρωσικές επιδρομές σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν 122 drones, υποστηρίζοντας πως κατέρριψε τα 101, και δυο πυραύλους.

Ρωσικές επιθέσεις σε λιμάνια και στρατιωτικούς στόχους

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την άλλη γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε τα λιμάνια της Οδησσού, της Τσορνομόρσκ και της Ντνίπρο, «που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Ανέφερε ακόμη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, εργοστασίων παραγωγής drones και πλοίων ανεφοδιασμού του στρατού.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν εξάλλου τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων μεταφοράς φορτίων στην Αζοφική θάλασσα, σημαντική θαλάσσια οδό για τα ρωσικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα καθώς και τον εφοδιασμό της προσαρτημένης στη Ρωσία από το 2014 χερσονήσου της Κριμαίας.

Οι επιθέσεις τους ώθησαν τη Μόσχα να αρχίσει να εξετάζει «εναλλακτικές οδούς μεταφοράς», ανέφερε προχθές Τρίτη το υπουργείο Γεωργίας.

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