Τασούλας: Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει

Στη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και στη διαρκή αλληλεγγύη προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας κατά τη διαδικτυακή συμμετοχή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την ώρα που το Κίεβο δέχεται νέα τυφλά πλήγματα κατά αμάχων, η ελληνική πλευρά καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στο μέτωπο.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το όραμα για μια ενωμένη Ευρώπη παραμένει ζωντανό με την Αθήνα να πρωτοστατεί στις διαδικασίες διεύρυνσης και στην προώθηση στρατηγικών υποδομών, όπως ο Κάθετος Διάδρομος.

Όπως τονίσθηκε κατά την παρέμβαση του, η ελληνική πλευρά εστιάζει πλέον έμπρακτα στην επόμενη μέρα μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για την ανοικοδόμηση. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τασούλα η ελληνική τεχνογνωσία θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ενέργεια, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, επιβεβαιώνοντας ότι η στήριξη της χώρας θα συνεχιστεί μέχρι την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Ολόκληρη η παρέμβαση Τασούλα

«Αγαπητέ Βολοντίμιρ, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σ' ευχαριστώ, Βολοντίμιρ, για την πρόσκληση να συμμετάσχω σήμερα μαζί σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, έστω και μέσω διαδικτύου. Δυστυχώς, αναγκάστηκα να παραμείνω στην Ελλάδα λόγω επειγουσών υποχρεώσεων.

Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου προς εσάς και προς τον ουκρανικό λαό με την ευκαιρία της Ημέρας της Ουκρανικής Κρατικής Υπόστασης. Πρόκειται για τη γιορτή της ιστορίας, της ταυτότητας και της ανθεκτικότητας του έθνους σας.

Δυστυχώς, η φετινή εορταστική εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια ακόμη δύσκολη στιγμή.

Το τελευταίο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων αμάχων πολιτών στο Κίεβο είναι απολύτως απαράδεκτο. Οι σκόπιμες αυτές επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών αποτελούν μια οδυνηρή υπενθύμιση του καταστροφικού ανθρώπινου κόστους του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και με όλους όσους τραυματίστηκαν.

Σε στιγμές όπως αυτές, η ενότητά μας και η συνεργασία μας έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζει να αναπτύσσεται. Πριν από τρία χρόνια, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη Σύνοδος Κορυφής, με την πεποίθηση ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ουκρανία και η Μολδαβία πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για την αντιμετώπιση των κοινών μας στρατηγικών προκλήσεων.

Η παράνομη εισβολή της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι η περιοχή μας είναι πολύ πιο αλληλένδετη από ό,τι είχαμε έως τότε αντιληφθεί. Η ασφάλειά μας, η ευημερία μας και το μέλλον μας είναι στενά συνδεδεμένα.

Γι’ αυτό και η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος και, τελικά, να διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Χαιρετίζουμε τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς και τη συνεχιζόμενη πολιτική δυναμική που δημιουργήθηκε από τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ταυτόχρονα, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση προκειμένου να αποτρέψουμε την επέκταση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή, όπως μας υπενθύμισαν πρόσφατα περιστατικά.

Το κοινό μας μέλλον βρίσκεται σε μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ευρώπη. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω την πρόσφατη έναρξη των διαπραγματευτικών κύκλων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, καθώς και τη συγκεκριμένη πρόοδο που έχουν σημειώσει οι εταίροι μας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η διεύρυνση παραμένει ένα από τα πλέον επιτυχημένα γεωπολιτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεχίσει να διέπεται από κριτήρια αξιοκρατίας, σεβασμό προς τη συμφωνηθείσα μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, καθώς και από τον διακυβερνητικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των εταίρων μας, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της επικείμενης Προεδρίας μας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη απαιτεί επίσης ισχυρότερους στρατηγικούς δεσμούς σε ολόκληρη την περιοχή μας. Για τον λόγο αυτό η συνδεσιμότητα αποτελεί μια ακόμη στρατηγική προτεραιότητα. Πέρυσι, η Ελλάδα εξέφρασε τη φιλοδοξία της να μετατρέψει τον Κάθετο Διάδρομο σε έναν ευρύτερο διάδρομο συνδεσιμότητας που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό.

Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι αυτό το όραμα παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά. Μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και με την πολύτιμη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προωθούμε τις συνδέσεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, θα ενισχύσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα φέρουν τις οικονομίες μας ακόμη πιο κοντά.

Οι προσπάθειες αυτές συμβάλλουν επίσης στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανοικοδόμηση της χώρας σας.

Πρόσφατα υπογράψαμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, και ήδη συνεργαζόμαστε στενά με τους Ουκρανούς εταίρους μας προκειμένου να εντοπίσουμε έργα στα οποία η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να έχει ουσιαστική και απτή συμβολή.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της καινοτομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, αξιοποιώντας τη στρατηγική μας υποδομή στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και τις δυνατότητες του εμπορικού μας στόλου.

Αγαπητέ Βολοντίμιρ, αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει να το κάνει. Ελπίζω ειλικρινά ότι θα έρθει σύντομα η μέρα που αυτός ο πόλεμος θα έχει μείνει πίσω μας και που η Σύνοδος Κορυφής θα μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, στην προώθηση της συνδεσιμότητας και στην περαιτέρω προσέγγιση των χωρών μας στην κοινή μας Ευρωπαϊκή πορεία.

Σας ευχαριστώ».

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