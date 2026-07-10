Ο Τασούλας τηλεφώνησε στον πιλότο που προσγείωσε το φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο και τον συνεχάρη

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον Αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο για την ασφαλή προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο μετά από τεχνική βλάβη.

Ο κ. Τασούλας τόνισε την ψυχραιμία, τις ικανότητες και την άρτια εκπαίδευση του πιλότου που οδήγησαν στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο Πρόεδρος επικοινώνησε και συνεχάρη τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Αρχηγό ΓΕΑ Δημοσθένη Γρηγοριάδη για την υποδειγματική αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, ευχαρίστησε τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρο Βάγια για την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, τον ηρωικό πιλότο που κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F-16, χτες στη Ζάκυνθο, είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας συνεχάρη προσωπικά τον Αντισμήναρχο για την ψυχραιμία, τις ικανότητες και την άρτια εκπαίδευσή του, χάρη στις οποίες προσγείωσε με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος, έπειτα από τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Ο κ. Τασούλας επικοινώνησε επίσης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια και με τον Α/ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο κ. Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τους οποίους συνεχάρη για την υποδειγματική αντιμετώπιση του περιστατικού από την Πολεμική Αεροπορία.

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Θεόδωρο Βάγια, για την ακαριαία επέμβαση κλιμακίου της Πυροσβεστικής.

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