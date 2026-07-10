Ζάκυνθος: Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση - Άνοιξε το αεροδρόμιο

Το μαχητικό προσγειώθηκε με την κοιλιά και τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από το προσωπικό του αεροδρομίου.

Μιχάλης Παπαδάκος

Ζάκυνθος: Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση - Άνοιξε το αεροδρόμιο

ermisnews.gr

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο λόγω μηχανικής βλάβης και δεν λειτούργησε το σύστημα πέδησης.
  • Το μαχητικό προσγειώθηκε με την κοιλιά και τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από το προσωπικό του αεροδρομίου.
  • Η απομάκρυνση του F-16 από τον αεροδιάδρομο διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες υπό τον συντονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας και με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας Ζακύνθου.
  • Μετά τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, το αεροδρόμιο της Ζακύνθου άνοιξε ξανά και οι πτήσεις συνεχίστηκαν κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
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Άνοιξε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, καθώς αργά το βράδυ απομακρύνθηκε το F-16 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση ύστερα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε εν πτήσει.

Το μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, προσγειώθηκε με την κοιλιά καθώς δεν λειτούργησε το σύστημα πέδησης και τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο, μετά την έγκαιρη επέμβαση του προσωπικού του αεροδρομίου, η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα.

f16-zakynthos

Η διαδικασία απομάκρυνσής του από τον αεροδιάδρομο διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες και η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ συνέδραμε και η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

f16-zakynthos

Μετά την απομάκρυνση του F-16 και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου, οι πτήσεις συνεχίστηκαν κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

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