Ουκρανία: Ο Ζελένσκι πρότεινε τον επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής Naftogaz ως νέο πρωθυπουργό

Snapshot Ο πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε τον Σεργκέι Κορέτσκι, διευθυντή της Naftogaz, ως νέο πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την προετοιμασία της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Η αποδοχή της παραίτησης της πρωθυπουργού Σβιριντένκο από το Κοινοβούλιο ενεργοποίησε την παραίτηση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου και σηματοδοτεί σημαντική ανασυγκρότηση της κυβέρνησης.

Η επιλογή Κορέτσκι αντανακλά την ανάγκη προστασίας της ενεργειακής υποδομής και τη διασφάλιση των αποθεμάτων φυσικού αερίου εν μέσω ρωσικών επιθέσεων.

Η παραίτηση της Σβιριντένκο συνδέεται με την υπόθεση δωροδοκιών «Μίδας» στην κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom, που έχει προκαλέσει αποχωρήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Το μέλλον του υπουργού Άμυνας Φεντόροφ, αρχιτέκτονα της στρατηγικής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παραμένει αβέβαιο, υποδηλώνοντας δυσλειτουργίες στην κυβερνητική αναδιάρθρωση. Snapshot powered by AI

Τον γενικό διευθυντή της κρατικής εταιρείας «Naftogaz», Σεργκέι Κορέτσκι, ως υποψήφιό του για την ηγεσία της νέας κυβέρνησης, μία ημέρα αφότου το Κοινοβούλιο αποδέχτηκε την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, πρότεινε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Η ψηφοφορία στη Βουλή της Ουκρανίας (Ράντα) αναμένεται σήμερα με τον διορισμό του να θεωρείται βέβαιος εξαιτίας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος.

«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: να προετοιμαστούμε για το χειμώνα», δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι σύμφωνα με το Reuters. «Γι’ αυτό, μετά από όλες τις διαβουλεύσεις, ο Σεργκέι Κορέτσκι είναι αναμφίβολα ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του πρωθυπουργού της Ουκρανίας.»

Η επιλογή του Κορέτσκι αντανακλά την επείγουσα ανάγκη με την οποία το Κίεβο αντιμετωπίζει την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την αρχή της μεγάλης κλίμακας εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, και κάθε χειμώνας μετατρέπεται σε δοκιμασία αντοχής για τον άμαχο πληθυσμό.

Ο Κορέτσκι ανέλαβε τη διεύθυνση της Naftogaz τον Μάιο του 2025, αφού είχε μεταμορφώσει την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Ukrnafta από μια ζημιογόνα επιχείρηση σε μία από τις πιο κερδοφόρες του ουκρανικού δημόσιου τομέα, ένα ιστορικό που ο Ζελένσκι εκτίμησε ρητά όταν του πρόσφερε τη θέση. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η «Ukrainska Pravda», ο πρόεδρος του παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής τις προτεραιότητες της μελλοντικής κυβέρνησης: τη διασφάλιση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, την προστασία της ενεργειακής υποδομής και τη σταθεροποίηση της οικονομίας υπό συνθήκες πολέμου.

Η απομάκρυνση της Σβιρίντενκο ενεργοποιεί αυτόματα την παραίτηση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ανασυγκρότηση της κυβέρνησης από την έναρξη του πολέμου, την οποία είχε ανακοινώσει ο Ζελένσκι στις 12 Ιουλίουχαρακτηρίζοντας απαραίτητες τις αλλαγές για την «εφαρμογή μιας επικαιροποιημένης πολιτικής στρατηγικής», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Κοινοβούλιο αποδέχτηκε την παραίτηση την Τρίτη 14 Ιουλίου με 258 ψήφους υπέρ και μόλις μία κατά. Η Σβιριντένκο, οικονομολόγος, είχε αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2025 και ήταν η αρχιτέκτονας της συμφωνίας για τα στρατηγικά ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αποχώρησή της σημαδεύεται από την υπόθεση «Μίδας», ένα φερόμενο σχέδιο δωροδοκιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική πυρηνική εταιρεία «Energoatom», το οποίο έχει ήδη κοστίσει τη θέση του στον επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρί Γερμάκ, καθώς και σε διάφορους υπουργούς από τον Νοέμβριο του 2025.

Το πιο ευαίσθητο ερώτημα για το νέο υπουργικό συμβούλιο είναι το μέλλον του υπουργού Άμυνας, Μιχαήλ Φεντόροφ, 35 ετών, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο τον Ιανουάριο του 2026, προερχόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταμόρφωσης. Ο Φεντόροφ είναι ο αρχιτέκτονας της ουκρανικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας: υπό την καθοδήγησή του, ο αριθμός των εταιρειών που κατασκευάζουν μη επανδρωμένα οχήματα στη χώρα αυξήθηκε από 7 στην αρχή του πολέμου σε πάνω από 500 σήμερα.

Στην ερώτηση αν θα παραμείνει στη θέση του, ο Ζελένσκι απάντησε γενικόλογα. Η Ουκρανία ασκεί πίεση εδώ και εβδομάδες με επιθέσεις με drones στο ρωσικό έδαφος, μια τακτική που έχει αλλάξει τη δυναμική της σύγκρουσης και απαιτεί συνέχεια στην τεχνική ηγεσία. Το γεγονός ότι το μέλλον του υπουργού που ηγείται του τεχνολογικού πολέμου παραμένει αδιευκρίνιστο αποκαλύπτει σοβαρές δυσλειτουργίες στην κυβερνητική αναδιάρθρωση.

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