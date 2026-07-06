Ουκρανία: 11 νεκροί και 60 τραυματίες στην επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια μετά την ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones. 14 Απριλίου 2026

Snapshot Η Ρωσία εξαπέλυσε 68 βαλλιστικούς πυραύλους και 351 drones σε επίθεση κατά της Ουκρανίας, με τον Κίεβο να δέχεται τη σφοδρότερη επίθεση.

Η επίθεση προκάλεσε 11 νεκρούς και 60 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, καθώς και ζημιές σε κατοικίες σε 10 σημεία της χώρας.

Η ουκρανική αεροπορική άμυνα κατάφερε να αναχαιτίσει πολλούς πυραύλους και drones, αλλά δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους λόγω ανεπαρκούς προμήθειας πυραύλων αναχαίτισης. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη βράδυ σφοδρών επιθέσεων από τη Ρωσία δέχθηκε η Ουκρανία. Συνολικά 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 60 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι η Ρωσία εξαπέλυσε 68 πυραύλους και 351 drones και η πιο σφοδρή επίθεση ήταν εναντίον του Κιέβου. Συνολικά χτυπήθηκαν 10 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα και υπέστησαν ζημιές κτίρια κατοικιών.

Συνολικά περισσότερα από 400 μέλη σωστικών συνεργείων και αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς μετά την επίθεση. Π Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και η ουκρανική αεροπορική άμυνα αναχαίτισε αρκετούς πυραύλους και drones δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

«Οι στρατιώτες μας τα πήγαν καλά σήμερα στην αναχαίτιση drones και πυραύλων κρουζ, αλλά δυστυχώς όχι και των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Και ο λόγος έγκειται στην ανεπαρκή προμήθεια πυραύλων αναχαίτισης. Είναι ζωτικής σημασίας ο κόσμος – πρώτα απ’ όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας – να βγει από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με ισχυρές αποφάσεις προς υποστήριξη της αεροπορικής μας άμυνας και, κατά συνέπεια, της προστασίας της ζωής των απλών ανθρώπων», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Όσο οι πύραυλοι Patriot παραμένουν στα αποθέματα των συμμάχων μας, η Ρωσία ενθαρρύνεται να συνεχίσει να «καταστρέφει» κτίρια κατοικιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη διαθέτουν αρκετή δύναμη για να σταματήσουν αυτόν τον τρόμο».